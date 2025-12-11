同婚、未婚女性納適用對象 政院版人工生殖法修法重點一次看
為尊重女性生育自主權，行政院今日通過《人工生殖法》修正草案，重點包含放寬人工生殖適用對象、維護透過人工生殖出生的子女利益、提升人工生殖醫療品質管理等，後續將函請立法院審議。
開放同婚及未婚女性人工生殖
行政院表示，《人工生殖法》自2007年實施以來，僅限異性婚姻不孕夫妻使用人工生殖技術，對未婚、離婚、喪偶以及同性婚姻等女性群體並不平等，因此修法將女性同婚配偶及未婚女性納入使用對象。
衛福部國健署說明，女同志伴侶應完成結婚登記才能使用人工生殖，未婚女性則必須年滿18歲、設籍並長居在台灣，且所有適用對象都要至少一方有健康的生殖細胞，受術者也需用自身子宮懷孕及分娩。
若受術女性年滿45歲，則必須先經過檢查，確認沒有不適合懷孕或生產的疾病及生理狀況，才能進行人工生殖。
衛福部去（2024）年5月曾預告《人工生殖法》修正草案，並對外蒐集意見，當時放寬適用對象還包括代理孕母及男同性配偶，但引發民間團體反彈，要求將此次修法與代孕脫鉤處理。而在行政院最終推出版本中，適用對象已刪除代理孕母及男同性配偶。
維護人工生殖子女利益
此次政院版草案將「血緣知悉權」入法，明定人工生殖子女可查詢精卵捐贈者的身高、血型、膚色及國籍等非辨識資訊；如遇重大遺傳疾病或器官移植等特殊醫療需求，則可進一步查詢捐贈者身分；該子女成年後若經捐贈者同意，也可查詢更多資訊。
政院版草案也規定，實施人工生殖前，應由中央主管機關指定的專業機構，針對受術對象進行子女最佳利益評估。此外，人工生殖對象受術後，就不得撤除與人工生殖子女的親子關係，即使女同性配偶的結合關係被撤銷或無效，其子女仍然保有婚生子女的法律地位，以鞏固親子關係。
強化相關醫療規範
在醫療品質管理方面，政院版草案將授權中央主管機關訂定人工生殖審查基準及管理規定，並強化捐贈生殖細胞的使用跟銷毀規範，經受術配偶或未婚女性同意下，得延長胚胎保存年限至15年。
此外，草案也明定，執行人工生殖機構必須告知捐贈人相關權利及醫療風險，對受術對象則須告知剩餘生殖細胞或胚胎的處置規定，以及進行侵入性檢查、治療或手術的醫療風險，並要求簽署同意書。
更多公視新聞網報導
指控陳昭姿說「養子是外人」 郭昱晴當面致歉、雙方和解
《人工生殖法》代理孕母引議 邱泰源：脫鉤版估月底送政院
立院明審《人工生殖法》修正案 民團指代孕無社會共識應暫停
