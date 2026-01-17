同學低頭狂嗑便當！陳亭妃超反差0偽裝畫面曝

政治中心／李汶臻報導

前總統陳水扁先前曾發文表示，陳亭妃有「99.9％機率成為台南有史以來第一位女市長」，當時公開力挺陳亭妃，引發各界熱議。民進黨台南市長初選結果於15日出爐，資深綠委陳亭妃順利出線，接下來將披上綠袍參選，與「老對手」國民黨立委謝龍介正面交鋒。力拚成為台南建城400年來首位女市長的她，再度迎戰謝龍介，也霸氣喊出「我要6戰6勝謝龍介！」。今（17）日適逢115學年度學測登場首日，陳亭妃稍早也發文鼓勵考生並曬出一張素顏舊照，畫面曝光引發討論。

立委陳亭妃（左）15日在民進黨台南市長初選戰出線，她將披綠袍出征，與藍委謝龍介（右）對決。（圖／民視新聞）





陳亭妃17日在社群Threads發文替學測考生加油打氣，她鼓勵考生們「人生真的有很多考試，但不是每一場都要滿分，我們只求自己盡全力」。她當天也不忘以身作則，透露自己把台南 37區一站一站地騎完，代表著足夠的決心跟毅力，她表示「雖然邊騎邊流汗，但是心裡是踏實的」。她最後也暖心勉勵考生，提醒大家保持呼吸、相信自己，並強調「人生的路很長，這一站很重要，但不是唯一」。

阿扁昔喊：99.9％台南首位女市長！陳亭妃「素顏舊照流出」背後超反差

學測首日，陳亭妃公開學生時期舊照並發文替學測考生加油打氣。（圖／翻攝自Threads@chen_tingfei）





此外，她還罕見曬出一張學生時期的制服舊照。畫面中的她身穿制服、全素顏坐在課桌前寫考題，對比周圍同學低頭猛嗑便當的模樣，形成強烈反差。貼文曝光後，立刻引發熱烈討論，不少網友留言大讚「了不起素顏」、「從小就有高顴骨和蘋果肌耶」、「同學在吃便當，亭妃在拚人生」。另外也有人留言喊話她：「加油守住台南！」。

原文出處：阿扁昔挺：99.9％台南首位女市長！陳亭妃「素顏舊照流出」背後超反差

