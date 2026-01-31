同學們先別急！達人曝1途徑讓舊書重生：寫過的參考書也行

家事達人表示，參考書也可以進行捐贈。示意圖／photoac

學期結束，學生最期待將書本丟掉，不過家事達人陳映如指出，這些陪伴1學期的「參考書」，除了回收，還能將知識延續，捐給下一位有需要的人；捐贈方式包括，民眾可將書籍綑綁，於垃圾清運時間清楚標記「給延慧書庫」並交由紙類回收車，或是直接將書籍寄送至指定地點，以下也為您列出其他可捐贈書籍類型及不收受書籍類型。

家事達人陳映如以台北市民為例，首先可將書籍綑綁整理，於外觀清楚標示「給延慧書庫」並於每週一、五垃圾清運間交由紙類回收車處理，當捐贈書籍達200本，就可直接聯繫環保局區清潔隊，屆時將可預約清運地點與時間，或是親自將書籍載往台北市環保局31處垃圾、資源回收限時收受點進行二手書回收；至於非居住台北市民眾，書籍經綑綁、整理後，可直接寄送至台北市內湖區行忠路178巷1號「延慧書庫」。

可捐贈書籍類型包括，國高中（含教師版）參考書、有筆記或已填寫解答的書籍、小說、激勵、抒情等文學類書籍、童話故事書等親子類書籍，或是健康及體育相關書籍；不收受書籍類型鑿包括教科書、課本類、期刊、雜誌、活動剪輯、宗教經文、漫畫、出版超過3年之法律、字典等工具書、國家考試用書、大學用書、電腦叢書。

雖然部分書籍無法進行捐贈，仍可交由資源回收車處理，若民眾有更多捐書、索書等相關需求，可至「延慧書庫」官網，或撥打02－27208889＃7301諮詢。

