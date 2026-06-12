張傳武

時序入夏，端節前夕，我們擇定常聚會敘舊的極品軒餐廳，為君麟六八生辰設宴，近30位同學與家眷、周康泰董事長、及與君麟時相往來之友人周耀金等，41人歡聚一堂，為我等同學心中最稱職的會長，致上我們虔敬的賀喜祝褔—壽比南山。

歲月飛馳，在我們已然交卸人生階段的工作，臨近不逾矩之年，回望過往軍旅之涯，聚首崇廉情誼，經歷畢業、離退、和今晚暮時程，總不時在晨昏憶起共歷的年少、情比石堅的初識、豪邁的志向、共硯學習專業與兵學，在人生餘後歲月，最為思懷的就是我們財經四年的同學，君麟以他的熱情、步履耕耘、投入大量時間、財力，多方聯繫散居北、中、南、東各區同學，架起我們時相聚首之機，南來北往每月於各區辦理生日宴，賡續厚植我們的情緣，每一聚會之悅，交融升華我們無限想盼，為平靜無波餘年，再注精旺源泉。

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不同的環境、際遇，造就不同的人生，隨著年歲遞增漸長、每人所掌握的資源不同、健康狀態不一、認知看法有別等，都對參加與出行活動產生影響，君麟、立武、嘉平盡其所能的全參活動，就是實際透過次次聚會，瞭解同學身心、家庭狀況，適時予以關注、撫慰、協處，是我們同學常聚聯誼，另一真實目的！行走世間，難免拋錨，援手源於炭火情誼，強顏歡笑的苦楚，是我們最不樂見，也是如是情懷與精神，君麟一肩擔起領頭跑馬之責，長期出錢出力、南北馳驅；今其六八生辰，我們共聚聊表深謝，他的至情、至性與至意！

立武、嘉平策劃、邀約了此次餐會，也再一次凝聚我們的情誼，於豐盛的菜餚及杯觥交錯的互敬間，席間所談近況、家常、更多是昔年軍旅憶舊，山哥如往來北，酒巡之後總有最深的心聲話語，他如陽光般廣博熱愛，每一位24期同學，日日是他深深的惦念，當生日快樂祝褔聲起，當下我們就是最無憂的老年，人生還有幾回聚？且聚且珍惜！更深許下，年年如是聚，歡笑恆長久；切糕切去的，是世俗的病痛、煩憂、不快與攀比。君麟，更細心為每人備辦乙份應景的潮州粽，此刻我心滿溢情真意切的同學情。

為延續歡愉，餐後我們轉往好聲音店家歡唱！不同於軍歌高亢，同學也皆能掌握所點歌曲的抑揚頓挫，唱出曲調的韻味；當黃昏漸臨，我們互道珍重，不歇風雨，深體故人再來之情，茲以～

芝蘭氣味松筠操，

龍馬精神海鶴姿。

為君麟壽

（照片作者提供）