同學會變「人生進度開獎」？ 聚會引爆壓力 網嘆：不要參加同學會就沒事了

原本純粹敘舊的同學會，如今卻成了許多人精準迴避的社交地雷。近日社群平台上出現一則引發廣泛討論的貼文，一位即將邁入三十歲的女網友在Dcard上分享，自己參加了一場小型同學會，卻在席間驚覺朋友們不約而同都已經登記結婚，就算還沒登記的，身邊也都有了準備攜手步入家庭的另一半。

這場聚會讓依然單身的他，在走出餐廳後感到無比落寞與焦慮。這則貼文不僅掀起熱議，更揭示了現代輕熟齡族群對於「同學會」這類社交場合產生的集體抗拒心理。

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有位面臨「奔三」關卡的網友深有同感地在Dcard上表示，二十多歲時的同學會還能聊聊八卦、抱怨工作，但隨著年齡逼近三十大關，聚會的核心話題不知不覺演變成「買房、登記、生小孩」的人生進度大比拚。有時候並不是自己真的有多想結婚，而是在那種「每個人都有伴、只有我是一個人」的封閉空間裡，同儕之間的無形氛圍會化為實質的社會壓力，把聚會直接變成大型的焦慮催化現場，逼得人不得不對自己的生活節奏產生懷疑。

這種因為同學會而引發的進度恐慌，也精準解釋了為什麼現代人到了特定年齡後，會開始大幅削減社交圈、甚至變得越來越孤僻。不少網友指出，為了避免在聚會中被動接受他人的幸福轟炸、或是被關切感情現狀，選擇「斷捨離」不必要的同儕聚會，反而成了保護心理健康的一種防衛機制，甚至有網友說出「不要參加同學會就沒事了」的想法。大家在即將奔三的路上，與其硬逼自己融入他人已經成家立業的圈子、讓自己陷入莫名著急的泥淖，不如退回一個人自由自在的舒適圈，這也是現代新世代逐漸遠離傳統同學會的關鍵原因。

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