同學相約跨年！高雄21歲男大生擦撞貨車慘死 父母淚崩不敢認屍

高雄市一名21男大生與同學相約跨年，騎車擦撞大貨車身亡。讀者提供



今天（12／31）是跨年夜，許多民眾都會參與跨年晚會或各種活動，但是一名男大生騎車赴約卻發生憾事。高雄市前鎮區中華五路今天晚間發生嚴重車禍。救護人員趕抵現場時，發現一名男騎士倒臥在車道上，經評估已無生命跡象，現場即宣告死亡，死者是21歲的男大生，他本來要與同學相約跨年，父母接獲噩耗淚崩，不願相信跨年夜竟成為兒子忌日。

警方調查發現，大貨車駕駛李男（年約43歲），駕駛自用大貨車沿中華五路北往南方向行駛，至肇事路口時，與同一行駛方向唐男（年約21歲）騎乘之普通重型機車擦撞，唐男疑似當場捲入車下，救護人員現場判定無生命跡象。

廣告 廣告

警方指出，李姓駕駛經檢測無酒精反應，初步分析肇事原因爲雙方未保持安全距離。前鎮分局呼籲用路人，行車上路應與他車保持安全距離，以維護交通安全。

高雄市一名21男大生與同學相約跨年，騎車擦撞大貨車身亡。讀者提供

據《ETtoday新聞網》報導，21歲唐姓死者就讀台南某所大學，平時熱愛咖啡文化，是校內備受矚目的年輕選手。3週前才在校內舉辦的咖啡手沖大賽中奪下冠軍，被視為「咖啡界的明日之星」，父母接獲噩耗後情緒崩潰，甚至一度不敢相信。

更多太報報導

忘了藥名！她畫「火柴人」 藥局老闆「靈光一閃」命中…網讚：太用心了

溜滑梯「阿公與阿嬤肉體交疊」！辯純聊天 男判拘女也慘了

化學系學生嗆要搞大事「逼我當鄭捷」 清大發聲了！警方2小時急逮人