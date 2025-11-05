同學還好嗎？ 南台科大冰箱起火 屏科大洗衣間狂噴水

南台科大凌晨宿舍內的公共大冰箱突然起火，還好有認真準備期中考的學生發現，及時拿滅火器滅火（圖／TVBS）

台南屏東接連有科大的宿舍出狀況，南台科大凌晨宿舍內的公共大冰箱突然起火，還好有認真準備期中考的學生發現，及時拿滅火器滅火，而屏科大則是有學生使用脫水機，結果脫水機太震，把出水開關閥撞開，大量的水噴的到處都是。

南台科技大學第六宿舍四樓於凌晨3點多發生火警，電梯外的公共冰箱疑似因插座老舊鬆脫，接觸不良導致走火。現場地面覆蓋滅火器的乾粉，冰箱電線已完全燒熔，靠近起火插座的牆角也被燻黑。南台科技大學主任秘書張儀興表示，由於正值期中考週，許多學生都在認真讀書，因此有人能及時發現並拿滅火器撲滅火勢，這是非常幸運的事情。

宿舍洗衣間，突然有大量的水不斷從底下管線噴出，直衝天花板，這不是爆了，而是出水的開關閥被打開（圖／TVBS）

同一時間，屏東科技大學的宿舍洗衣間則出現大量水從底部管線噴出直衝天花板的情況，地面積水嚴重，嚇得學生不敢靠近。屏東科技大學生輔組長傅傳君解釋，經詢問幹部後了解，可能是學生使用脫水機時，機器震動過大撞到了開關閥。屏科大學生也表示，脫水機轉速過快或是放入過多衣物時會導致機器劇烈震動。

大量的水不斷從底下管線噴出，疑似是脫水機，過程中搖晃的太過大力，導致脫水機位移後，把裝在靠近地面的開水閥給撞開了（圖／TVBS）

據了解，許多住宿生都曾經歷過洗衣機和脫水機因放太多衣服而瘋狂震動的情況。有學生曾分享宿舍洗衣機震動劇烈到像在跳舞，甚至把紗窗門都拆掉的情形。這次事件雖然造成水災，但幸好只是出水開關被打開，關閉後即可解決問題，未造成嚴重損失。

