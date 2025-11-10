同學都拿iPhone！國一女嫌安卓太慢吵著換機爸超苦惱 一票人卻不挺
生活中心／王文承報導
隨著科技日新月異，3C產品已成為生活中不可或缺的工具，但許多家長仍擔心孩子過早使用手機會沉迷。一名爸爸分享，他的女兒在小六時擁有了第一支手機，但用了約一年後，升上國一的女兒開始天天抱怨手機很卡、很頓、難以使用。加上同學幾乎都拿iPhone，讓女兒也不斷要求想換iPhone，這讓爸爸十分苦惱。貼文曝光後，引發網友熱議。
國一女嫌安卓吵換iPhone 爸苦惱一票人卻不挺
一名網友在網路論壇《Dcard》上發文表示，女兒在小四時曾寫信許願想要一支手機，理由是同學幾乎都有自己的手機或平板。他與太太討論後，決定在女兒小六時，搭配電信方案購買一支M牌0元手機。女兒也因此開始使用社群帳號與各種應用程式。然而升上國中後，她開始抱怨手機卡頓、速度慢，並且天天說想換成iPhone。爸爸於是上網求助：「該怎麼辦才好？」
貼文一出，網友們看法兩極。部分網友認為應該理解孩子的需求，「如果小孩有需求，盡量滿足。手機跟自信有關，難道你希望女兒一直在同儕面前自卑嗎？」「現在的小孩攀比心很重，很多孩子因為用安卓手機被排擠。」、「就買一支基礎款 iPhone 給她吧，手機也是社交工具，大家都有而她沒有，確實會影響人際關係。」、「孩子是最珍貴的，值得用好的東西，為什麼要讓她因為手機而自卑？」
但也有不少人持反對意見，認為不能輕易滿足孩子的慾望，「我是國中老師，真的不要立刻答應，否則會養成習慣。」「既然已經有手機，就該學會珍惜與使用，不要動不動就想換。」「可以與孩子約定，例如成績達到前幾名就能換iPhone，並持續維持，否則限制使用時間，訂立規範比較好。」
也有網友建議折衷方案，「如果只是覺得手機卡，可以考慮換一支中階安卓手機就夠用了。」「要iPhone也可以選擇二手機，像是12～15系列依然很順。」
部分網友則強調教育觀念的重要性，「明明就有手機，為什麼一定要 iPhone？年紀輕輕就攀比，長大更會比。」、「我到高中才有智慧型手機，家裡不是買不起，而是父母經常與我溝通，讓我建立正確的金錢與人際觀念。現在回頭看，真的很感謝那段過程。」
更多三立新聞網報導
開盤／不畏外資連砍！記憶體、台積電逆勢爆量急拉 大盤漲逾2百點
住豪宅、月花上百萬！豪門妻沉迷「這1事」丈夫氣炸離婚 她淪為打工仔
省一輩子也沒用！退休前驚現「存款剩42萬」 妻悄追求1事讓他瞬間崩潰
天天叫寶貝！妹子問「我叫什麼名字」男友回1句她瞬間傻眼 結局超展開
其他人也在看
手機睡前可不可以充電？專家曝「電量100%才慘」…延長電池壽命5守則一次看
不少現代人手機不離手，然而手機電量一旦變低，恐會讓不少人徒生憂慮，甚至習慣在睡前將手機插著電線整晚充電。對此，專家強調，手機電池的健康並非靠「一直充滿」維持，而是需要靠「穩定」才能延續，隨著手機成為人類日常延伸的一部分，培養正確的充電與使用習慣，不僅能讓手機更耐用，也能避免潛在安全風險。鏡報 ・ 1 天前
蘋果iPhone 18 Pro最新爆料曝光 透明背蓋有望上陣
（記者周德瑄／綜合報導）蘋果下一代旗艦 iPhone 18 系列的開發進度再度傳出新消息。根據多方供應鏈與科技 […]引新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風開眼了！最新路徑曝 下週三晚間中心恐登陸「這地區」 最快下週一海警、週二陸警！｜#鏡新聞
更多氣象資訊，交給主播月芳。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
遠傳推原廠電池換修 iPhone三星5折起、最高省千元
隨著手機功能日益強大，消費者對續航力的依賴也與日俱增，一般手機使用兩到三年後，電池續航明顯下降，導致整體效能與使用體驗打折。遠傳針對Apple、三星、OPPO等熱門手機品牌，推出限時原廠電池更換優惠活動，最低5折起。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
SONY 品牌日限時下殺 5 折起！最高回饋 40 % 再抽 iRobot 掃拖機器人！
久等了！3C界的優等生 SONY 品牌日重磅登場！無論你是追求極致影音的劇迷、熱愛捕捉瞬間的攝影師、還是渴望沉浸遊戲世界的玩家，SONY 全系列商品限時開搶，延續雙11的超強買氣，今年 SONY 帶來史上最誠意優惠，從全新登場的 WH-1000XM6 旗艦降噪耳機、高效能 Xperia 智慧手機，到玩家最愛的 PS5 主機，一次滿足你對「效能、音質、影像」的極致追求。Yahoo好好買 ・ 1 天前
網傳電子支付個資外洩名單驚見立委、藝人 街口支付發聲明澄清
社群網路近期出現多則有關電子支付業者外流客戶個資的消息，其中更不乏藝人、立委等高知名度人士。對此，街口支付表示，經逐筆查證，網路上流傳的資料存在大量錯誤，足以證實內容純屬拼湊捏造，針對內部資安，街口支付強調，每年均更新防護措施，針對機敏資料也都採取進階加密防護，他們已蒐集證據，將對惡意散布者依法究責。中天新聞網 ・ 1 天前
20億電子郵件、13億密碼外洩！資安專家警告：舊資料仍可致命
據《PC World》報導，這批資料並非來自單一駭客事件，而是由資安公司「Synthient」長期從各種外洩來源匯總而成的整合資料集。過去，Synthient也曾提供過1.83億筆外洩郵件地址資料給HIBP進行安全分析。此次更新的資料量更為驚人，顯示資訊竊取活動的規模與深度仍在不斷擴大。...CTWANT ・ 1 天前
iPhone 17 Pro在「海鷗」颱風中奇蹟生還！泡水外觀無損、手機仍能正常運作
菲律賓遭強烈颱風海鷗重創，一名災民在家園全毀後，卻奇蹟找回浸泡泥水三天仍完好可用的 iPhone，展現防水保護強度。同時，一台舊的英特爾 MacBook 成為他聯繫外界的唯一工具，意外成為求生關鍵。鉅亨網 ・ 1 天前
自由世界正從根源上剷除中資 與敵對峙的台灣更不能無所作為
在筆者的印象中，台灣社會對中國車企如比亞迪的疑慮極深。這不僅因中國電動車在安全設計上的問題，更在於背後潛藏的國安與資料風險。台灣政府果斷禁止相關車企登台，確實守住了第一道防線——然而，這遠遠不夠。近年來，美國、歐盟及多個民主國家陸續以報告與行政命令形式，將大量中資企業排除於市場之外。這並非貿易保護，而是自由世界為了捍衛數位主權與國家安全所採取的自衛行動。 事實上，這些中資企業早已不只是商業競爭者，而是中國政權對外滲透與情報收集的延伸工具。台灣若仍以「市場開放」為藉口而放任其活動，等同在資訊戰與認知作戰中親手拆除自己的防火牆。以大疆、海康威視、順豐與小米為例，這四家公司皆受「中國國家情報法「制約，依法須無條件配合情報機關要求，提供用戶資料與技術支援。 大疆無人機可回傳拍攝影像、定位與飛行軌跡，形成極具價值的地理與軍事情報資料庫；海康威視監控鏡頭多次被揭露內建遠端存取功能，使公共空間影像可能直接流向中國伺服器；順豐快遞表面是物流公司，實則掌握大量用戶通訊與地理資料，足以描繪出台灣社會的完整行動脈絡；小米電子產品透過手機與智慧家電持續收集使用者行為、語音與定位資訊，成為生活空間中的隱形監控裝中央廣播電台 ・ 18 小時前
BTCC 發布 11 月產品更新，推出「Futures Pro 智慧跟單交易」功能
全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 宣布 2025 年 11 月產品更新，正式推出全新功能「合約 Pro 智慧跟單交易（Smart Copy Trading Mode）」。此項升級進一步擴展了 BTCC 的交易生態，讓用戶能夠更輕鬆地跟隨專業交易員策略，實現更高效率的交易體驗。 合約 Pro 跟單功能再升級：智慧型跟單交易模式上線 BTCC 將於 11 月 6 日 在旗下 合約 Pro 平台上推出「智慧型跟單交易模式（Smart Copy Trading Mode）」。自 Beta 測試版上線以來，該平台交易量已從 2025 年第二季的 66 億美元 成長至 第三季的 187 億美元，展現出強勁的用戶成長與市場需求。 智慧型跟單模式可自動同步主交易員的策略配置，無需手動設定。系統會依據主交易員的倉位比例與槓桿設定進行等比例下單。例如，若主交易員將 10% 的資金投入 5 倍槓桿倉位，跟單用戶的倉位也會自動以相同比例與槓桿同步執行，確保策略高度一致。 主要功能特色： 一鍵開啟： 用戶僅需輸入保證金金額，即可立即開始跟單交易，無須繁瑣設定 智慧分配： 系統自動依據主交易員的倉位比例與Knowing ・ 1 天前
MLB》3連霸救援王涉打假球遭起訴 隊友拿37萬投2顆壞球
涉嫌打假球遭大聯盟停賽中的克里夫蘭守護者投手Emmanuel Clase與Luis Ortiz，已經正式被紐約地方檢察官起訴，2人面臨各4項刑期最高合計65年的罪名，其中Ortiz配合賭徒故意投的2顆壞球，讓他賺進1.2萬美元（約新臺幣37萬元）。TSNA ・ 2 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 16 小時前
斷言「這人」有總統命能登大位！命理師揭1特徵：和賴清德一樣
運勢算命是一項玄學，經常引發話題，相信與否往往也是見仁見智。過去曾精準算出柯文哲66歲「走入空亡」的命理師周映君，日前解析台北市長蔣萬安的運勢變化，指出未來走「金水運」的他恐會遇上壓榨等考驗，鐵口直斷「我覺得沒辦法當總統」。不過，塔羅牌小孟老師卻持不同看法，認為蔣萬安面相有「龍臉」和總統賴清德一樣，未來有機會登頂大位。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 14 小時前
2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理
賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。中時新聞網 ・ 10 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 23 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前