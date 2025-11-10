同學都拿iPhone！國一女嫌安卓太慢吵著換機爸超苦惱 一票人卻不挺

生活中心／王文承報導

一名爸爸分享，女兒在小六時擁有了第一支手機，但用了約一年後，升上國一的女兒開始天天抱怨手機很卡、很頓，加上同學幾乎都拿iPhone，讓女兒也不斷要求想換iPhone。（圖／資料照）

隨著科技日新月異，3C產品已成為生活中不可或缺的工具，但許多家長仍擔心孩子過早使用手機會沉迷。一名爸爸分享，他的女兒在小六時擁有了第一支手機，但用了約一年後，升上國一的女兒開始天天抱怨手機很卡、很頓、難以使用。加上同學幾乎都拿iPhone，讓女兒也不斷要求想換iPhone，這讓爸爸十分苦惱。貼文曝光後，引發網友熱議。

國一女嫌安卓吵換iPhone 爸苦惱一票人卻不挺



一名網友在網路論壇《Dcard》上發文表示，女兒在小四時曾寫信許願想要一支手機，理由是同學幾乎都有自己的手機或平板。他與太太討論後，決定在女兒小六時，搭配電信方案購買一支M牌0元手機。女兒也因此開始使用社群帳號與各種應用程式。然而升上國中後，她開始抱怨手機卡頓、速度慢，並且天天說想換成iPhone。爸爸於是上網求助：「該怎麼辦才好？」

貼文一出，網友們看法兩極。部分網友認為應該理解孩子的需求，「如果小孩有需求，盡量滿足。手機跟自信有關，難道你希望女兒一直在同儕面前自卑嗎？」「現在的小孩攀比心很重，很多孩子因為用安卓手機被排擠。」、「就買一支基礎款 iPhone 給她吧，手機也是社交工具，大家都有而她沒有，確實會影響人際關係。」、「孩子是最珍貴的，值得用好的東西，為什麼要讓她因為手機而自卑？」

但也有不少人持反對意見，認為不能輕易滿足孩子的慾望，「我是國中老師，真的不要立刻答應，否則會養成習慣。」「既然已經有手機，就該學會珍惜與使用，不要動不動就想換。」「可以與孩子約定，例如成績達到前幾名就能換iPhone，並持續維持，否則限制使用時間，訂立規範比較好。」

也有網友建議折衷方案，「如果只是覺得手機卡，可以考慮換一支中階安卓手機就夠用了。」「要iPhone也可以選擇二手機，像是12～15系列依然很順。」

部分網友則強調教育觀念的重要性，「明明就有手機，為什麼一定要 iPhone？年紀輕輕就攀比，長大更會比。」、「我到高中才有智慧型手機，家裡不是買不起，而是父母經常與我溝通，讓我建立正確的金錢與人際觀念。現在回頭看，真的很感謝那段過程。」

