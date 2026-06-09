同學一個個結婚了！1998年妹子超焦慮 網一面倒勸別急著嫁

一名1998年出生的女網友參加同學聚會後，發現不少朋友已步入婚姻，引發焦慮。（示意圖／Pixabay）

同學一個個結婚了！1998年妹子參加聚會超震撼，隨著年齡逐漸逼近30歲，不少人開始面臨婚姻與人生規劃的課題。這名女網友近日參加同學聚會時，意外發現身邊好友幾乎都已陸續登記結婚，即使還沒步入婚姻，也大多已有穩定交往對象，讓仍是單身的她不禁開始焦慮，忍不住發問：「1998年的大家都結婚了嗎？」貼文曝光後，引發大批網友熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，日前參加一場小型同學聚會，原本只是單純敘舊聊天，沒想到席間卻發現不少同學早已登記結婚，甚至開始規劃家庭生活。看著朋友們陸續邁入人生新階段，讓她感觸特別深，尤其自己目前仍是單身狀態，加上年紀即將邁入30歲，難免會開始擔心是不是已經落後同齡人。

廣告 廣告

貼文曝光後，立刻吸引許多同齡網友留言分享自身情況。不少1998年出生的網友坦言，身邊其實還沒有太多人結婚，「我30歲了，周遭朋友幾乎都沒結婚」、「身邊的人都忙著衝刺事業」、「甚至還是母胎單身」、「朋友圈根本沒人在討論結婚」。也有人透露自己雖然去年結婚，但今年就離婚，認為婚姻並非人生必經之路。

其中最多人認同的觀點，就是不要因為年齡到了就急著步入婚姻。許多網友提醒，「千萬不要為了結婚而結婚」、「急著結婚反而容易忽略問題」、「人生進度本來就不一樣」、「每個人都有自己的時區，不需要拿自己和別人比較」。有人更直言，與其擔心結婚進度，不如把重心放在讓自己變得更好。

也有已婚網友分享自身經驗表示，自己雖然是朋友圈中第一個結婚的人，但前提是確認婚後生活不會犧牲太多，也不會讓自己吃虧，才願意做出決定，「婚姻應該是加分，不是妥協」。

不少人認為，現代社會的婚姻觀念早已和過去不同，結婚年齡愈來愈晚已是趨勢。與其被年齡數字追著跑，不如依照自己的步調規劃人生。對許多網友來說，找到適合的人遠比趕在某個年紀結婚更重要，也因此大多勸原PO別過度焦慮，好好過自己喜歡的生活，才是最重要的事。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

新竹便當店氣爆釀2死 店主現身派出所：早上看到臉書才知道出事

「抓蟑螂煮湯」治病？偏方嚇壞一票人 衛福部曬文獻證實功效

離了洗錢夫後2／為夫擋子彈重創事業！孟耿如離婚黃子佼淡出演藝圈