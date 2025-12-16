同居人最狠報復！家暴遭「狗繩勒脖」她抖出衣櫥藏槍彈…把男友送進監獄

記者陳弘逸／高雄報導

高雄男子家暴同居女友，女方抖出男友藏有槍彈，讓他遭判刑6年有期徒刑，併科罰金12萬元，沒收所有扣案槍彈。（示意圖／PIXABAY）

高雄鍾姓男子2年前取得1把非制式手槍及45顆子彈，其中8顆還是制式達姆彈，並將殺傷力強大槍彈藏於家中；然而，鍾男因三度對小花家暴，還用狗繩脖女方脖子，兩人因此分手，事後女方抖出此事，讓前男友遭檢警搜索，一審遭判6年有期徒刑，併科罰金12萬元，沒收所有扣案槍彈；他不服，上訴二審同樣吞敗，全案可上訴。

判決指出，鍾男2023年以不詳方式取得1把非制式手槍及45顆子彈，其中8顆還是制式達姆彈，並將槍彈藏在高雄三民區的住處衣櫥內，被同居女友小花（化名）整理房間時意外發現。

但鍾男因至少三度對小花家暴，還用狗繩勒女方脖子，兩人因此分手，之後搬離住處後，女方抖出鍾男藏有槍彈的事情，讓前男友被警方搜索查獲。

鍾男矢口否認犯行，還辯稱槍彈都不是他的，反控跟小花有家暴糾紛，指使控真實性有疑問，但說詞未獲法官採信。

一審高雄地方法院，將鍾男依非法持有非制式手槍罪，處6年有期徒刑，併科罰金12萬元，沒收所有扣案槍彈。

鍾男不服氣，提起上訴，透過辯護人主張，警方搜索扣押時，並未通知被告，也沒依法錄音錄影作證，認為搜索、扣押並不合法而無證據能力，且DNA鑑定報告無證據能力。

綜合相關證據，二審合議庭法官同樣未採信鍾男說詞，且原判決認事用法並無不合，量刑允當，且他上訴仍執意否認犯罪，指摘原判決不當，並無理由，依法駁回，可上訴。

