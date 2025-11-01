同居後驚喜發現！男友某一「生活習慣」超貼心 女友讚：更愛他了

[FTNN新聞網]

實習記者呂洪瑋／綜合報導

情侶同居後，生活習慣常成為感情磨合的關鍵，一名女網友日前在Dcard分享，與男友住在一起後意外發現他「在家都坐著尿尿」，這個貼心又乾淨的行為，讓她驚喜直呼「更愛他了」。

一名女網友在Dcard以「關於男友在家很少站著上廁所」為題，原PO表示，男友在外面上廁所會站著尿，但回家後幾乎都改用坐姿，她好奇詢問原因，對方回說「坐著比較舒服」，讓她覺得體貼又乾淨。更讓她驚訝的是，男友即使偶爾站著尿，也一定會掀馬桶蓋、不留尿漬，完全不需她善後，相比前任「亂噴一堆」的習慣，她忍不住讚嘆：「直接又更愛他了！」

貼文引起不少網友熱烈討論，許多女性紛紛留言共鳴：「前任是坐著尿尿，他也只有這個好處了」、「男友站著尿尿，但是會自己清理噴濺出來的尿尿」、「在家坐著尿尿沒關係吧 真的比較舒服」、「男友會叫其他來家裡玩的男生全都要坐著尿」、「我也都是坐著，站著因為跟馬桶有點距離很容易噴濺出來覺得不是很衛生，上完廁所也會用衛生紙」。

也有男網友反駁：「原本老婆唸噴的馬桶蓋都是，怕了，坐著尿，結果發現女生也蠻厲害，可噴到馬桶蓋內側都是，經血也會。現在換我捉誰尿尿，尿不好」、「有時候站著尿會噴到自己會很不爽，大多在家也是坐著尿」、「我男友也坐著尿尿 他覺得大小號可以同時很方便」。

