同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光

娛樂中心／李汶臻報導

資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。

終身未婚且膝下無子的曹西平，生前和乾兒子同住在新北三重住處。至於乾兒子Jeremy的身分，據《三立新聞網》報導，Jeremy是陪伴曹西平10多年的助理阿凱帶進公司的。Jeremy陪伴曹西平走出助理離世、失去父母之痛，曹西平因此收對方為乾兒子。

廣告 廣告





曹西平「手足分不到遺產」全留乾兒子！兩人「同居多年」真實身分曝光

曹西平與乾兒子Jeremy。（圖／翻攝自曹西平臉書）





而曹西平過去曾在泰國獨居，但某次突發身體不適、在家中昏迷3天，這次經歷讓曹西平意識到獨居的危險，擔心孤老終生的他，因此搬回台灣和乾兒子一同居住。據《中時新聞網》報導，他其實早在2005年就到泰國買房，除了曾在美國買房子給姪子、姪女住外，他早年在台北東區、林口等地也都有房產，但曹父去世後疑似為了還債慢慢脫手，最後只剩三重自住宅。

值得一提的是，曹西平不僅曾公開說過「我決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」。他過去也曾在節目中，公開表達對乾兒子Jeremy的感激之情，他在鏡頭前講到流淚表示「雖然沒有血緣關係，但他比親生兄弟更像家人」。而乾兒子Jeremy也透露曹西平體恤孩子們，會親自為他和女友準備愛心便當，且還會細心記得每個人愛吃什麼、不愛吃什麼，曹西平甚至一人全包倒垃圾、打掃、洗碗、洗衣服等瑣碎家務事。

原文出處：曹西平「手足分不到遺產」全留乾兒子？多年同居真相曝光「因他結緣」

更多民視新聞報導

曹西平猝逝恐成無名屍！傳遺產「全歸他」發聲了

曹西平美國房「姪子姪女住」 生前批：你們對得起我嗎？

中海警船差0.8浬貼台艦！對峙片流出「小橘超人」出招

