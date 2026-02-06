同居男友中風住院 女受託保管卻領走174萬「清空帳戶」

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一名張姓女子與邱姓男子原為同居伴侶，張女保管邱男郵局帳戶、密碼與提款卡以支應生活開銷。但邱男於2022年中風住院，張女竟化身「吸血枕邊人」，指使不知情的兒子在短短三個月內密集提款、轉帳，「清空」邱男帳戶。苗栗地院法官近期審理後，依侵占罪判處張女有期徒刑5月，得易科罰金，緩刑2年。

判決書指出，張女與邱男前為同居情侶，張女手握邱男郵局帳戶提款卡與密碼，邱男因中風緊急住院後，張女見其臥病在床，竟起貪念，將提款卡交給不知情的兒子李男，接續指示兒子前往新竹、苗栗等地郵局ATM提款。

張女兒子多次往來新竹、苗栗分批提領現金，一次皆以6萬元為單位，總計領走156萬元；此外，張女也透過轉帳將邱男帳戶內的18萬元匯入兒子名下帳戶。

苗栗地院法官審理時，考量雙方達成和解，張女並依約賠償全數損害而取得邱男寬恕，宣告緩刑2年，給予改過自新的機會。

