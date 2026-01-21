同居男友販毒被逮 她出錢辦保後才知女兒遭偷拍

偷拍示意圖。本報繪製



1名獨立撫養2個女兒的年輕女子，因為林姓男友涉及販賣二級毒品被台北地檢署聲押禁見，法院最後裁定5萬元交保，當她幫林男辦保後突然接到警方通知做筆錄，原以為辦保有事，最後才發現同居人不僅販毒，還多次偷拍女兒洗澡，她嚇得連夜搬家，同時告知檢警男友在家中密室藏槍。檢察官對於法院交保不服提起抗告，同時提供更多林男犯罪事證，終於將林男羈押禁見，保護女子一家人的安全，檢察官並於今日偵結，依涉犯毒品、槍砲、兒少性剝削等罪起訴，請求法院從重量刑。

去年1月間，檢警在偵辦一件藥腳販毒的案件溯源追查，掌握這名藥腳時常與1名林姓男子密切往來，經過長期監控與調查，確認林男涉及毒品交易活動，在監控中還發現林男搬去與女友同居，在搜證告一段落於去年11月間收網，同時將林男拘提到案。

檢警為了要進一步追查林男的上游，查扣林男的手機並進行溯源偵查，沒想到意外發現林男手機內存有多部偷拍影片，內容涉及其同居女友之未成年女兒的私人生活片段，包括洗澡時的影像。經初步調查，這些影片拍攝於林男與其同居女友共同居住期間，拍攝時間約為1至2週，總計拍攝6至7部影片。

林男到案後坦承販賣二級毒品安非他命給藥腳，對於偷拍同居女友的女兒，則辯稱，因為小朋友洗澡時會玩水，所以才會拍影片想要告訴女友請她注意，檢察官不採信他的辯解，認為林男涉犯《毒品危害防制條例》及《兒童及少年性剝削防制條例》等罪，向法院聲請羈押禁見，不過法院最後裁定5萬元交保，還諭知限居在他與女友的同居處，林男獲知交保後還請女友到法院辦理交保。

另一方面，檢察官得知法院的裁定後，立即提出抗告，認為林男一旦返回住處，恐有再犯之虞，為了保護其同居人及其女兒，檢察官緊急與警方連繫通知林男的同居女友製作筆錄，林男女友一開始還以為是交保出問題，等到做筆錄後才發現竟然女兒遭到林男偷拍，難過的當場飆淚。

林男女友此時才緩緩吐出，男友在家中頂樓的密室中藏放槍彈及刀械，由於房子是她的，當時警方去搜索時她怕自己也有事，不敢說出，檢察察當下立即通知社工緊急安置，同時再次前往現場果然查到槍彈涉及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，至於刀具則為開山刀，不構成刑事責任。檢察官在抗告理由也補強這個事證，最終順利將林男羈押禁見。

檢察官調查後認為林男涉犯《毒品危害防制條例》、《兒童及少年性剝削防制條例》及違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪，依法提起公訴，請求法院從重量刑並建請繼續羈押，以保護林男同居女友及其家人的安全。

