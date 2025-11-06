同居男女爆衝突 男揮舞利器咆哮 警搏命制伏

高雄市 / 綜合報導

高雄市一對同居男女發生衝突，男子看見員警獲報到場情緒更加激動，竟然手持長利器揮舞咆哮，不斷表示拒絕配合調查，還要求員警後退，最後員警直接撲上前將他壓制在地上，隨即以現行犯逮捕，依法送辦，過程中還造成兩名員警臉部、手部有多處擦挫傷。

男子手持長利器，原本蹲在地上看到員警靠近情緒更加激動，不聽員警勸阻，他情緒大失控持利器就往門上砍，面對不聽勸阻的情況，員警趁他轉過身沒注意時，一個撲上前將人撞倒控制他行動，轉過身重摔將他壓制在地上，其他人也趕到走廊幫忙，一群人合力制伏。

其他住戶說：「我們是真的不知道幾樓，因為他們這邊分租套房滿多的，是沒有遇到，所以不知道會怎麼樣，當然也是會擔心，畢竟一個人住這邊。」事發在高雄前鎮這棟大樓內，當時警方獲報一對同居男女發生衝突，立刻趕到現場，沒想到男子竟然持利器揮舞作勢攻擊，壓制過程造成兩名員警臉部、手部多處擦挫傷。

高雄市警前鎮分局偵查隊副隊長林鈺燕說：「全案依違反刑法第135條妨害公務，第305條恐嚇罪，調查後移請高雄地方檢察署偵辦，並依家庭暴力防治法逕行通報。」男女衝突衍生成持利器朝員警叫囂的火爆場面，警方及時介入用強制力處理避免傷害再擴大。

