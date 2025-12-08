同居被分手生氣了！惡男「女友裸照PO網」報復…藉口要照顧老母換來緩刑

記者洪正達／高雄報導

鄭男不滿A女分手，竟將A女的私密照PO網報復，後續以照顧老母、已和解為由，獲得3年緩刑。（示意圖／Pxhere）

高雄鄭姓男子不滿同居女友分手，竟將2024年1月間兩人開房恩愛時，竊錄A女的私密照PO網報復，案經高雄分院審理後，依妨害秘密罪嫌判處7個月徒刑，但審酌他已賠償30萬元和解，宣告緩刑3年。

判決指出，2024年1月間，鄭男與A女在左營區開房恩愛，過程中偷拍A女僅穿內褲且上半身全裸、坐在床邊的照片，不久後2人分手，鄭男於是將A女的私密照PO網報復並留言。

A女後來向新興分局報案，警方隨即傳喚鄭男到案說明案情，訊後依涉犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪嫌函送法辦、起訴，一審時被分別被判處3個月、4個月徒刑，如易科罰金以1000元折算一日。

廣告 廣告

但鄭男不服，上訴主張自己是獨子又要照顧老母，且已經和A女賠償和解，希望能減輕其刑，高雄高分院因此審酌他已認罪又賠償30萬取得A女和解，因此刑度維持不變外，給予緩刑3年，並於緩刑期間交付保護管束，接受4場法治教育，可上訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

移除下架性影像，洽性影像處理中心

終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

左營「行刑式槍擊」16槍奪命！警追兇百日還原過程…27歲槍手正面照曝光

喝酒續攤6000元不見！華裔男一查竟是同桌下手…身分竟是海軍官校交換生

台南女「柯基流星槌」虐狗被沒入！2年後法官判動保處輸了…要還給主人

你衝我也衝！高雄自小客路口互撞…一台翻了一台撞上人行道 3人送醫

