同居一年恩愛頻率「斷崖式下降」正妹崩潰了：很傷自尊

距離真的會產生美感嗎？一名女網友發文求助，以前和男友遠距離時見面，一天都會大戰3次，但至從同居後頻率「斷崖式下降」，有時候一個月3次都不到，甚至讓她感到自尊心受創。

原PO在《Dcard》苦惱表示，和男友都不到30歲，目前同居一年左右，恩愛頻率約兩週一次、一個月2到3次，而兩人工作壓力並不算大，下班後幾乎7點前就能到家，吃完晚餐不到9點，還能一起在沙發上追劇，「其實我一直對這個頻率感到很納悶，不確定是自己慾望太強，還是這個頻率真的有點低」。

原PO無奈，每次想恩愛都是自己開口，或是以行為主動暗示，也有跟男友深聊過，如果每次都是自己主動，心裡會覺得有點受傷跟傷自尊，男友雖答應之後會更注意，但每次談完都不了了之，狀況並未改善。

原PO回憶，過去曾因為性關係不合和前任分手，和現任男友在一起不到兩年，剛在一起前一年都是遠距，每次見面一天至少都會來個2到3次，也嘗試過不少玩法，一直覺得對方是性方面很契合的伴侶。未料在同居後恩愛頻率「斷崖式下降」。男友雖說是因怕自己表現不好才不做，但原PO不免認為這只是推託之詞。

原PO表示，自認自己身材不差，顏值也有中上，但自從和男友恩愛頻率下降後，會變得有些內耗和自我否定，因此想詢問網友看法，不知道有沒有可以嘗試努力的方法。

貼文一出引發網友熱烈討論，不少人將關鍵指向同居：「距離是美感，小別勝新婚啊」、「膩了的感覺！不然照妳的說法，應該沒有男生會拒絕」、「就是膩了變老夫老妻模式」、「不要同居！ 前男友也是同居後從肉食性變草食性」、「時間久頻率會下降是正常的，但是都同居了，一個月才2、3次真的蠻少的，也許要溝通一下」。

