同居10年情！不捨男友酒駕肇事被法辦 她頂罪酒測值卻更高

北市警方對郭男進行酒測，數值為0.77毫克。（圖／翻攝畫面）

台北市1名郭姓男子，先前偕陳姓女友前往信義區酒吧小酌，結束後酒駕行經仁愛路二段與建國南路口時，與陳姓男子轎車發生擦撞；警方獲報後趕抵現場，陳女不但謊稱自己是駕駛，還在有喝酒的情況下，接受警方指示移置車輛，警員對陳女進行酒測，數值高達0.80毫克，最後陳女與男友都沒逃過公共危險罪，自己還吃上頂替罪。

大安分局表示，去年6月8日凌晨0時許，郭男帶陳姓女友至信義區酒吧約會，席間兩人飲用多杯調酒，直到凌晨3時才離去，郭男酒駕行經仁愛路二段與建國南路口時，不慎擦撞陳男轎車；警方獲報後趕抵現場，陳女明知男友才是駕駛，仍向警方表明自己是肇事者。

不僅如此，陳女亦未告知自己有喝酒，並在警員指示下將車移到路旁，但警員對陳女酒測時發現，數值竟高達0.80毫克，隨即告知她違法嚴重性，陳女才坦承自己頂替一事，警方遂對郭男進行酒測，數值也高達0.77毫克，結果雙雙遭到移送法辦。

台北地院認為，陳女明知男友酒後駕車，涉犯公共危險罪，仍配合其要求而頂替，影響犯罪偵查之正確性，並妨害司法之公正性，考量陳女坦承犯行，犯後態度尚佳，無酒駕前科紀錄，與男友同居10年，從事醫美工作，月薪約6萬元，必須扶養父母及2名兒子等情狀，遂依頂替罪判陳女4月徒刑，至於不能安全駕駛動力交通工具罪則判3月徒刑，合併應執行5月徒刑，得易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付10萬元。

大安分局呼籲，酒駕零容忍，警方將持續嚴正執法，加強攔查與取締勤務，守護市民生命安全；民眾聚餐飲酒後務必選擇代駕、計程車或大眾運輸工具，切勿心存僥倖、以身試法。

北市警方對陳女進行酒測，數值為0.80毫克。（圖／翻攝畫面）

