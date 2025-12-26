同居28年！男罹癌慘遭女友盜領退休金…「2個月領走242萬」下場曝光

記者吳泊萱／台中報導

羅男與女友同居28年，罹癌住院後，200多萬退休金遭女友提領一空。（示意圖／取自pixabay）

一名羅姓男子與蕭姓女友在台中同居28年，去年9月，羅男罹患胃癌第四期住院治療，怎料蕭女竟盯上男友的勞保退休金，趁羅男住院期間，從羅男帳戶內領走242萬元。羅男出院提領醫藥費時才發現蕭女盜領，結果還沒討回退休金就病逝，全案由羅男女兒接手提告，最終法院判定蕭女不當得利，須全數返還242萬元。

判決書指出，羅男在2024年9月確診罹患胃癌第四期，多次進出醫院住院治療。蕭女於同年10月，趁羅男身體不適、辨識能力低落之際，假借協助辦理勞保退休金程序為由，帶羅男前往郵局變更帳戶印鑑並換發晶片卡，並侵占羅男帳戶、晶片卡，趁羅男住院期間盜領，在2個月內領走帳戶內的242萬元。

直到羅男出院後，為了支付醫藥費，在女兒陪同下前往郵局提款時才發現退休金遭蕭女盜領，羅男於今年3月13日向法院遞狀提告後，於3月14日死亡。全案由女兒承受訴訟，其餘繼承人已向法院具狀拋棄繼承獲准。

案件審理時，蕭女辯稱羅男提起的民事起訴狀中，欠缺羅男本人的簽名或蓋章，認為起訴不合法。且羅男13日起訴，14日過世，一般人在重病死亡前12小時，屬於彌留之際，恐無行為能力，要求訴訟代理人舉證羅男仍有訴訟能力。

蕭女主張他與羅男共同生活近28年，羅男確診胃癌後，住院治療花了很多錢，家中生活費面臨拮据，且28年來，生活、醫療、房租水電費用大多由她支付，這筆退休金是羅男為了慰勞她多年辛勤照料主動贈與，且這筆費用也剛好可與她長年付出的生活費抵銷。

法院審酌羅男訴訟代理人曾以視訊方式確認羅男提告意願，確認羅男確實主張討回退休金，且根據證人說詞、帳戶金流等紀錄比對，蕭女並無穩定收入，反觀羅男一直都有固定薪資，二人同居的金流狀況，無法單從蕭女證詞確認。

法官認為，若羅男真的願意贈與退休金，不會在發現帳戶被盜領時，親自報警提告，且蕭女若真有照顧羅男意願，也不會在2個月內密集提領242萬元，此金額已超過一般生活合理支出範圍，因此判定蕭女不當獲利屬實，判決蕭女應返還242萬元。

