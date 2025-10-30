同屬正國會！林佳龍表態力挺挨轟 林岱樺：請不要傷害我的朋友

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

外交部長林佳龍昨(29)日突表態，力挺涉嫌詐領助理費的民進黨立委林岱樺，遭到網友砲轟。對此，林岱樺今(30)日受訪表示，她可以承受任何攻擊，「但不要傷害我的朋友，台灣的力量不容許一再地被切割。」

民進黨高雄市長初選競爭激烈，有意角逐市長人選包括新潮流系的賴瑞隆與許智傑、正國會的林岱樺，以及獲湧言會支持的邱議瑩。面對同屬正國會的外交部長林佳龍、立委王義川等人表態支持林岱樺，賴瑞隆認為，大家君子之爭，要點到為止，不要傷了和氣，都是兄弟姊妹登山，各自努力，最關鍵是要一起登頂，絕對要團結一致打贏選戰。

邱議瑩認為，身為從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系和個人，面對高雄市初選會拚盡全力，贏得最後的勝利，所有評論就交由市民來公評。

林岱樺則表示，自己可以承受任何攻擊，「但不要傷害我的朋友，台灣的力量不容許一再地被切割。」自己有沒有罪？她將在11月1日的活動公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判。她可以承受任何網路暴力的攻擊，因為她可以接受任何檢驗。「萬千磨難，終將還岱樺清白，相信，最後的事實會讓路人羞愧地放下那原本要繼續投向我的石頭。台灣民主，加油！」

媒體追問怎麼看黨內對手也認為派系領導人應守中立？林岱樺再重申，她可以接受任何的檢驗，但請不要傷害她的朋友，因為台灣的力量不容許一再被切割。

