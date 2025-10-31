同屬正國會！溫朗東不挺林岱樺：我只能退出派系、退出選舉

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民進黨高雄市長初選競爭激烈，包括新潮流系的賴瑞隆與許智傑、正國會的林岱樺，以及獲湧言會支持的邱議瑩都有意角逐，不過，近日同屬正國會的外交部長林佳龍、立委王義川等人表態支持涉貪被起訴的林岱樺，遭到不少黨內人及支持者砲轟，直呼挺不下去。沒想到同一派系的親綠名嘴溫朗東也表示無法力挺，「我只能退出派系，退出選舉」。

有意角逐台北市議員的溫朗東昨(30)日發文表示，這禮拜忙著搬家，兵荒馬亂、心力交瘁，等把戶籍從高雄遷過來，參選準備就初步完成了，怎料發生了「林岱樺事件」，他想了一整天，應該怎麼幫夥伴說話，想來想去，還是過不了自己這關，宣布只能退出派系，退出選舉。

溫朗東指出，林岱樺涉貪被起訴、反同婚、偏向宗教的法案，這些爭議可以尊重她捍衛自己的清白與信仰，但他無法為其背書。「她可以自己努力，我不批評，但我無法力挺。我沒辦法為了自己要選台北市議員，就要高雄鄉親接受林岱樺。」

溫朗東說，目前因為自己非公職，正國會並沒有要他表態，這是對他的體恤，他很感謝，但自己一旦接受派系支持，投入資源參選，基於情義，勢必要表態，勢必要支持林岱樺，「我沒辦法自己離開高雄，卻要高雄人支持跟我價值觀背離的候選人。」

溫朗東表示，搬到大直之後，到電視台方便許多，生活品質也好，但內心有個聲音越來越清晰，「我是個高雄人，是高雄支持我，我才能走到今天」，感謝這段時間，在他籌備選舉的路上，給予支持的朋友，很抱歉，讓你們失望，請原諒他的任性；大病一場之後，控制病情的方法是做自己、講真話，這對他而言，是好好活下去的必要之舉，他會繼續在適合的位置上，為台灣加油。

