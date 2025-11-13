同島一命！中市府山貓、抓斗車今早馳援蘇澳
[NOWnews今日新聞] 鳳凰颱風外圍環流對宜花地區造成嚴重災情，台中市長盧秀燕主動關心，指示建設局長陳大田第一時間主動聯繫宜蘭縣蘇澳鎮長李明哲，上午由副總工程司郭坤雄統籌率領「台中隊」第一波20人與抓斗車5部、山貓5部北上馳援，協助蘇澳鎮災後清淤復原工作。
宜蘭縣蘇澳鎮遭受致災性豪雨侵襲，造成嚴重災情，熱心的民間人士再度號召鏟子超人前往救援，台中市「救災台中隊」也將於今（13）日上午集結出發，將由具備支援高雄山陀兒颱風、嘉義丹娜絲颱風救災經驗的郭坤雄副總工程司擔任指揮官，動員包括抓斗車5部、山貓5部及相關救災器具，計5組人力20人，前往蘇澳受災嚴重區域進行淤泥清除、道路搶修與環境復原，協助地方政府加速災後重建。
建設局表示，過去「台中隊」多次支援外縣市災後搶修，包含南投、高雄、嘉義、基隆、花蓮等地皆有出動救援，累積豐富經驗。此次蘇澳受創嚴重，建設團隊將以最快速度投入搶災行列，發揮地方互助的精神並肩合作，協助居民早日恢復家園。
