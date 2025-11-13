同島一命！中市府山貓、抓斗車今早馳援蘇澳

生活中心／葉為襄 郭文海 趙永博 花蓮報導鳳凰颱風雨勢驚人，花蓮馬太鞍溪溢流，萬榮鄉明利村洪水一波接一波，今天整天下來，水勢又再度變大，重達上千公斤的貨櫃，也都被洪水沖走，畫面相當驚悚，不少明利村民宅被淹沒，村民被安置在收容所，但因為三天沒洗澡，現在公所協調轉移到民宿安置。滾滾黑色泥流，直接灌進民宅內，家具、物品都被洪水沖走，全被監視器畫面錄下。黑泥流灌進明利村民宅 上千公斤貨櫃也被洪水沖走（圖／民眾提供）萬榮明利村民朝先生說，「昨天晚上我們看到攝影機，水已經進來，其實心裡已經是很難過，畢竟很努力在那一個地方，早上看的時候，家裡就在水中央」。村民難過到，無法形容，鳳凰颱風雨勢驚人，花蓮馬太鞍溪溢流，萬榮鄉明利村洪水一波接一波，12日水勢再度變大，驚悚的，還有這一幕。黑泥流灌進明利村民宅 上千公斤貨櫃也被洪水沖走（圖／民視新聞）「喔~貨櫃流過來了！」發出巨響，重達上千公斤的貨櫃，被洪水沖下來，一路''橫衝直撞''，途中還撞斷電線桿，再撞水塔資材室，整個凹扁、卡住，但沒想到....「第二個，第二個！」又來一個貨櫃，也被沖下來，還跟第一個貨櫃撞在一起，根本上演''貨櫃漂流記''！整個明利村滿滿泥流，還有民眾雞寮被沖垮。整個部落遭洪水狂襲，慘不忍睹。民視記者直擊，在花蓮萬榮的萬榮國小，就是活動中心這邊 這個是明利村部分的居民，是在撤離來這邊安置的情況，我們可以看到其實有不少人在這邊休息，那他們其實也是帶著自己的睡袋以及枕頭是來到這邊，他們已經在這邊第三天了。有萬榮明利村民說，「這邊不方便洗澡，已經3天沒洗澡」；萬榮鄉長梁光明表示，「明利馬太鞍部落那個地方，有8戶幾乎是全部淹沒了，那現在目前我們已經調查有2到3戶願意配合我們先安置到旅宿業」。萬榮鄉公所先安置居民，等待雨勢停歇，將協調國軍弟兄幫忙清淤重建。原文出處：黑泥流灌進明利村民宅 上千公斤貨櫃也被洪水沖走 更多民視新聞報導他預測颱風假落空…送「200隻烤雞」網喊：咕嘰咕嘰！澎湖往台灣航班「明日復飛」！共計38班次 這3條航線尚有空位蘇澳災情有夠慘！家具、生活用品全淹壞 民進黨宜蘭黨部出手了

