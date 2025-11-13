同島一命 中市建設局「救災台中隊」今11/13火速馳援宜蘭蘇澳救災

本次支援包含怪手、抓斗車等各式重機具。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】受今年第26號颱風「鳳凰」外圍環流與東北季風共伴效應影響，宜蘭縣蘇澳鎮於11日晚間至12日清晨遭受致災性豪雨侵襲，造成嚴重災情，台中市長盧秀燕主動關心，並由台中市建設局長陳大田於第一時間主動聯繫蘇澳鎮長李明哲，了解災區現況及所需支援後，立即指派具豐富救災經驗的副總工程司郭坤雄統籌率領「台中隊」北上馳援，協助蘇澳鎮災後清淤復原工作。

陳大田局長表示，因為鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴效應，宜蘭縣蘇澳測站時雨量130毫米創新高，單日雨量高達648.5毫米，蘇澳鎮多處淹水達一層樓深，造成大規模積淹水、停電及交通中斷災情，災後復原艱鉅，建設局本著「同島一命、攜手共度難關」的精神，在昨(12)日晚間台中市解除防災緊戒之後，旋即準備投入協助馳援蘇澳鎮協助災後復建。

建設局迅速整備人員機具投入救災。（圖/記者廖妙茜翻攝）

建設局說明，「救災台中隊」預計今（13）日上午11時於崇倫苗圃集結出發，將由具備支援高雄山陀兒颱風、嘉義丹娜絲颱風救災經驗的郭坤雄副總工程司擔任指揮官，動員包括抓斗車5部、山貓5部及相關救災器具，計5組人力20人。將前往蘇澳受災嚴重區域進行淤泥清除、道路搶修與環境復原，協助地方政府加速災後重建。

建設局表示，過去「台中隊」多次支援外縣市災後搶修，包含南投、高雄、嘉義、基隆、花蓮等地皆有出動救援，累積豐富經驗。此次蘇澳受創嚴重，建設團隊將以最快速度投入搶災行列，發揮地方互助的精神並肩合作，協助居民早日恢復家園。