同島一命！民進黨團提案譴責中國軍演 籲藍白立委力挺國防

〔記者陳政宇／台北報導〕中國近日在我國周邊舉行聯合軍演，升高區域緊張情勢。立法院民進黨團今(2日)於院會提案，嚴厲譴責北京破壞和平，自證為破壞國際秩序的「麻煩製造者」；並呼籲立法院秉持「同島一命」精神，朝野不分黨派共同支持國防戰力與社會韌性，也籲請國際社會正視威權主義擴張風險。

民進黨團幹事長鍾佳濱今受訪表示，面對中共軍演侵擾，朝野應不分黨派，共同站在中華民國立場進行譴責。但他坦言，依據過去經驗，此類議程提案可能在表決時，即遭藍白立委挾多數封殺，民進黨團仍要透過此案逼迫藍白拿出態度與立場，向民眾證明是誰在真正捍衛中華民國，並保護國人共同珍惜的自由、民主、法治體制。

昨晚在議場前漏夜排隊遞案的民進黨團書記長陳培瑜說，即便民進黨團知道表決結果會輸，仍希望民眾黨看到黨團譴責中國軍演的決心，以及支持捍衛總預算及國防預算。

民進黨團提案指出，中國當局於2025年12月29日至30日間，無視區域責任與國際規範，恣意發動針對我國的軍事演習，連日以軍機、軍艦及海警船大舉侵擾我國周邊海空域、衝擊國際海空旅運安全。中國此舉不僅無視《聯合國憲章》關於「禁止在國際關係上使用威脅或武力」的基本原則，更意圖以暴力、脅迫手段單方面破壞台海及印太區域和平穩定的現狀，立法院代表中華民國全體國民對此提出強烈抗議。

據此，民進黨團建請院會作成決議，第一，針對中國在我國周邊發動針對性軍事演習，干擾我國民航航道與海上交通，影響我國人民生命財產安全，表達最嚴厲的譴責，並要求中國立即停止對我國威脅挑釁，切勿誤判情勢，意圖以武力改變現狀。

第二，民進黨團說，作為國際社會負責任的一員，中華民國長期致力於維護區域和平與繁榮，從未挑釁、製造區域紛争。然而，北京當局一再無視我國政府與人民釋出的善意，持續非理性的軍事行動進行恫嚇，這不僅嚴重傷害台灣人民的情感，更加深兩岸隔閡，近來接連對日本、菲律賓及我國的威脅迫嚇，更自證其為破壞國際秩序的「麻煩製造者」。面對中國持續升高的軍事威脅與灰色地帶侵擾，中華民國立法院秉持「同島一命」的精神，無分朝野黨派，堅定支持強化我國國防戰力與社會韌性，並將持續推動相關國安法制建設，以確保國家安全。

民進黨團表示，第三，呼籲國際社會正視中國威權主義對外擴張的風險，共同遏止威權勢力破壞以規則為基礎的國際秩序，以維護印太區域的自由、開放與繁榮。

