同巷弄單側劃紅線挨批「選擇性」 嘉市府：部分涉私有地

嘉義市台林街215巷遭民眾投訴選擇性劃紅線，市府交通處回應，接獲陳情、經會勘後劃設。(記者王善嬿攝)

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府交通處去年在台林街215巷新劃設紅線(禁止臨時停車線)，近日被民眾投訴未接獲通知參加會勘，一開家門竟發現被劃紅線，住家非轉彎處、巷弄有8公尺寬，且同巷弄對門住家卻未劃紅線，質疑選擇性劃紅線、不符設置原則。市府交通處說，都依程序辦理會勘，因部分涉及私人土地且未獲同意，依會勘結果單側劃線管制。

民眾投訴說，未獲通知參加會勘，去年11月17日突然發現門前被市府直接劃設紅線，然而對面住家前卻沒劃紅線，曾問里長，里長回市府要劃的，抨擊市府根本「選擇性劃線」、質疑欺壓百姓；自家不是位於轉彎處，且依「嘉義市政府狹小巷弄劃設及管理作業程序」，狹小巷弄定義是3.5至7公尺寬道路，該巷弄卻有8公尺寬，向市府陳情，市府僅說「顧及用路人行車安全而劃設紅線」未說明原因。

交通處回應，台林街215巷為8公尺寬巷道，由於接獲民眾陳情，原巷道的兩側路段非紅線區段，常有汽車停放，產生雙向會車困難，且有潛在交通安全風險；經過邀請相關單位、民意代表到場會勘，討論結果改採單側管制停車，另一側除路口轉角、電箱採紅線管制外，其餘區間因包含部分私人土地，且地主不同意劃設，不納入停車管制。

