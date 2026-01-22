同年同月同日生！詹能傑逾10年兄弟 哽咽：想罵他太衝

小隊長詹能傑殉職。（圖／東森新聞）





消防節才剛過3天，21日晚上10點多，基隆市樂利三街一處大型社區發生火警，消防小隊長詹能傑，因為把面罩讓給受困女子，自己吸入太多濃煙昏迷，最終兩人雙雙不治。與詹能傑同年同月同日生的好友、基隆市消防局火災調查科長余宗庭哽咽發聲了。

基隆市消防局火災調查科長余宗庭哽咽發聲了。（圖／東森新聞）

消防人員歷時7小時搶救

21日晚上10點多，基隆市樂利三街一處大型社區突然竄出濃煙與火舌，火勢迅速延燒，社區內住戶驚慌逃生。消防人員接獲通報後火速趕抵，立即展開佈線與搜索，然而現場火煙密布、能見度極低，救援難度極高。消防人員多次進出火場搶救，整起行動歷時將近7小時，最終造成2人不幸罹難、6人受傷。

三進火場救受困女子

在這場火警中，當時仍有一名女子受困火場深處，消防小隊長詹能傑不顧危險，連續3次進入火場。在最後一次救援中，他將自己的面罩讓給受困女子，自己則因吸入大量濃煙而昏迷失聯。兩人被尋獲時已無生命跡象，最終雙雙不治。

詹能傑受困時間長達76分鐘，被救出後立刻送醫急救。醫院緊急為他進行氣切，醫療團隊持續搶救約50分鐘，仍因長時間缺氧導致器官衰竭，宣告回天乏術。消息傳出後，讓不少人感到震驚與不捨。

余宗庭與詹能傑手足情誼

基隆市消防局火災調查科長余宗庭事後難掩悲痛。他表示，自己與詹能傑相識超過10年，兩人不僅同年同月同日生，感情更像親兄弟一般。他回憶，剛認識詹能傑時，自己是對方的主管，對方總是搶著把事情做到最好，就算不是自己的工作也一樣認真。

基隆市消防局火災調查科長余宗庭事後難掩悲痛。（圖／東森新聞）

對於外界質疑為何要將面罩讓給受困者，余宗庭直言，很多人說他太傻，但在他看來，詹能傑只是單純想把人救出來而已。余宗庭哽咽表示，希望跟他一起衝進去的自己，他是一個帶隊官，他有這個責任要去做人命的搜救，「但我還是真的很想罵他，你真的太衝了」，希望詹能傑能在另一世界過得順利。

