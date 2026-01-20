同床共枕沒在分！泰國24歲女交往「兩個老公」 親密細節全說了

（國際中心／綜合報導）泰國那空帕儂府近日出現一段引發高度討論的三人感情關係。一名24歲女子「法」（Fah）日前在社群平台TikTok上傳影片，公開表示自己同時與一對雙胞胎兄弟交往，並以「有兩個老公」為影片註解，短時間內在泰國社群掀起熱議，正反意見分歧。

根據泰國媒體Khaosod報導，法為那空帕儂府人，現年24歲，已取得當地知名大學學士學位，目前在市區一家餐廳工作，除一般服務與廚房協助外，也從事商品試用與社群合作，每月固定收入約1萬多泰銖，另有小費與額外收益。

法受訪時表示，自己在認識雙胞胎兄弟前已單身超過一年，並未急於談感情，直到年僅23歲的雙胞胎兄弟「星」（Sing）與「蘇亞」（Suea）主動透過社群平台聯絡她。起初由弟弟蘇亞先傳訊，之後再邀哥哥一同認識，三人經過坦誠溝通後，約在半年多前決定嘗試共同交往。

報導指出，雙胞胎兄弟為那空帕儂府鄉間居民，從事農業機械相關工作，擁有自用拖拉機、收割機、六輪卡車與挖土機，平日承接農務與運輸工程，工作結束後多半深夜返家。交往初期，三人即在女方工作地點附近的宿舍共同生活，至今已同居約6個月。

圖／法分享三人在生活上的親密細節。（翻攝 Khaosod）

法表示，目前三人生活穩定，家務與經濟皆共同分擔，雙胞胎兄弟的收入會交由她統一管理家計，這是三方討論後的共識。她強調，這樣的分工方式讓彼此更安心，也減少金錢摩擦。雙方家庭與親屬皆已知情，並未反對。

針對外界高度關注的親密關係，法坦言三人自交往初期便同床共枕，自己睡在中間，親密行為則視工作疲勞與狀況彈性調整，並非每日發生。她表示：「我們三個人都工作，很累，這些都是生活的一部分，不是重點。」

面對社群平台湧入的大量批評與質疑，法表示自己選擇正面看待，「每個人都有評論的權利，如果把負面留言放在心上，反而會讓自己不快樂。」她強調，這段關係是三人自願的選擇，並未傷害他人，也不影響社會。

弟弟蘇亞也向媒體表示，三人交往前並未刻意規畫或訂立條件，只是順其自然發展，「沒有特別談過誰先誰後，也沒有不開心，一切都很正常。」

