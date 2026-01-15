同建設公司又出事! 泰國再發生起重機倒塌釀2死

泰國曼谷附近今天(15日)發生一起高速公路施工起重機倒塌事故，造成2人死亡。泰國一名部長表示，這家建築公司也涉及前一天導致32人喪命的起重機事故。

法新社核實的汽車行車紀錄器影片顯示了今天巨大起重機倒塌的瞬間，揚起的塵土和瓦礫堆散落一地，多輛汽車被迫停車或倒車，以躲避墜落的碎片。

根據當地媒體報導，泰國交通部長皮帕(Phiphat Ratchakitprakarn)將這起兩天內泰國發生的第二起致命起重機倒塌事故，與義大利泰工程公司(Italian-Thai Development)聯繫起來。

廣告 廣告

該公司承包了中國投資的高鐵計劃的其中一段，該工程的一台巨型起重機14日倒塌，導致下方一列客運火車出軌，造成車上近200名乘客中有32人喪命。

皮帕今天告訴當地媒體：「對，是義大利泰工程。我還是不懂發生了什麼事。」

他說：「我們必須找出真相，看看這究竟是意外還是其他原因。」他補充說，這起事故造成2人死亡。

該公司是泰國最大的建築公司之一，近年來發生過多起工地致命事故。

當地警察局長西堤蓬(Sitthiporn Kasi)從現場告訴法新社，今天早上在曼谷郊區龍仔厝府(Samut Sakhon)建造中的拉瑪二路高速公路(Rama II Expressway)，一台起重機倒塌造成2人喪命。

拉瑪二路高速公路是連接首都曼谷和南部的重要公路，沿線有多個大型基礎設施計畫，包括收費公路建設。

多年來，為了擴建這條公路並緩解交通壅塞，一直在進行大規模的工程，但該計畫一直受到延誤和人員傷亡的困擾，因此被戲稱為「死亡公路」。