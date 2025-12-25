同德聖誕音樂暨西洋棋募棋公益晚會 棋樂交會

棋樂交會．愛在平安夜～同德聖誕音樂暨西洋棋募棋公益晚會。(圖：同德高中提供)

為迎接溫馨的聖誕佳節，同德高中二十四平安夜晚間7時至9時，在校內活動中心舉辦「聖誕音樂暨西洋棋募棋公益晚會」。本次活動結合同德高中、台中市交響樂團及南投縣西洋棋委員會，融合交響樂演出、西洋棋與公益行動，打造一場兼具藝術深度與人文關懷的聖誕盛宴，邀請親師生及社區民眾共度難忘夜晚。

晚會以「一場音樂與西洋棋的夢幻饗宴」為主軸，規劃三重體驗內容，包括由台中市交響樂團帶來的精緻現場演出，透過弦樂與旋律傳遞聖誕祝福；同時結合西洋棋象徵理性思維與策略美學，讓觀眾感受藝術與智慧的對話；並透過募棋公益行動，募集棋具資源，送往偏鄉與弱勢學童，將愛心化為實際行動。

校長蔡枳松表示，學校長期重視藝術教育與品格教育的結合，此次活動不僅是一場音樂會，更是一堂「看得見、聽得到、感受得到」的生命教育課程。希望透過音樂的感染力與西洋棋的教育價值，引導學生培養美感、思辨能力與社會關懷，讓聖誕節成為傳遞善意與溫暖的重要時刻。



活動在溫馨悠揚的樂聲與熱烈真摯的掌聲中圓滿落幕，整個會場洋溢著感恩、祝福與希望的氛圍。校方誠摯感謝所有參與演出台中市交響樂團的老師及熱心捐贈棋具的善心人士及家長，以及到場支持的親師生與社區好朋友，讓愛心與藝術在平安夜美好交會。透過動人的音樂饗宴與具體的公益行動，與會者不僅感受到藝術的感動，更實踐了關懷社會的價值，共同度過一個充滿意義與溫度的夜晚，也為今年的聖誕佳節留下最溫暖、最難忘的美好回憶。