同德高中55週年 辦園遊會成果展

同德高中日昨舉行創校55週年校慶，以「同德五五榮耀共築」為主題，屯鎮長簡賜勝及校友、家長會與社區賢達共襄盛舉。校長蔡枳松表示，同德自創校以來秉持務實、踏實的教育精神，在各界長期支持下逐步成長，即使面臨少子化衝擊，仍能堅定前行。他感謝全體教職員工的投入，使學校能在不同時代環境中持續保持競爭力，並在今日迎來值得紀念的55年里程碑。

蔡枳松校長指出，學校近年以「幸福溫馨、卓越創新」為核心理念，持續推動校務轉型，並形塑「全人教育、文武兼具」的共同願景；以「五育全才、領袖未來」為發展主軸，讓學生在德、智、體、群、美等面向均衡成長。在雙語教育、品德教育與國際教育方面，同德累積了明顯成果，不僅課程更具開放性、跨域性，也增添許多國際視野學習機會。面對學生數下降的挑戰，學校透過特色課程、亮點活動與精緻管理提升能見度，逐步形成同德獨有品牌，讓家長與社會看見學校的進步與堅持。為提升教學品質，同德積極推動差異化教學、多元評量與適性輔導，協助學生在不同學習軌跡中找到最適發展方向。蔡校長勉勵學生，應透過良好的時間管理和自律態度，培養成為具備MP3、7Q能力的現代青年。

為迎接55週年校慶，校方同步舉辦園遊會與成果展，由家長會、校友及學生共同參與規劃。活動包含美食市集、創意手作、社團展演與學習成果展示，各攤位與展演內容充分呈現學生的活力與多元學習成果。園遊會吸引許多家長進入校園，場面熱鬧溫馨，展現同德與在地家長緊密相連的教育力量。