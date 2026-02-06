唐勝一

鄉村的婚慶從日頭當頂就鬧開了，鑼鼓敲得震天響，禮花鞭炮炸成連串的驚雷，趕去賀喜的鄉親三五成群，嬉笑聲裹著泥土香氣彌漫在田埂上。唯獨仇恒透著一股不合群的沉穩，他一襲熨帖的西裝革履，步伐四平八穩，遠遠落在人群後頭，倒像個觀禮的貴賓，而非同村寨的鄉鄰。

仇恒本就不是村寨的村民。他是退休的老局長，執意回到這片祖輩留下的老宅安度晚年。

老伴當初就埋怨：“縣城裏住得舒舒服服，咋偏要回鄉下遭罪？”他呷著茶慢悠悠回嘴：“你懂啥？我這局長退休，混不進處級幹部的圈子，又不甘心紮在普通退休員工堆裏湊數，唯獨回了鄉下，才算找回點人前人後的體面。”

“仇局長好！”“您老來啦！”鄉親們見著他，總帶著幾分敬重喊他“局長”，——這稱呼在縣城裏早已淡了，那裏的人跟退休人員打招呼，多半只喊“老仇”，絕不會刻意掛著官職。

回到村寨，仇恒確實活得體面。說話有人認真聽，辦事有人主動幫襯，就連平日裏家長里短的閒聊，他的話也總被當成章程。老伴常打趣他：“怪不得你非要回鄉下，原來在這兒還能接著發號施令，不落寞唄？”他斜瞟老伴一眼，嘴角帶著笑意：“你不也愛聽鄉親們喊你‘仇局長太太’麼？”

每次去鄉親家吃酒席，仇恒除了隨上和大夥一樣多的禮金，總會額外備一份特別的禮物。若是老人做壽，他便送一塊燙金的福壽匾牌，紅綢子一系，既顯體面，又透著幾分讀書人般的雅致，和鄉鄰們送的煙酒點心硬是拉開了區別。

今兒個肖家辦婚慶，仇恒的特殊禮物就攥在手裏——一卷米白色的宣紙，外加一管狼毫筆和墨汁。鄉親們見了，不免紮堆悄悄議論。“仇局長還會寫書法？”“沒見過他寫對聯啊，平常過年都是買現成的。”柳五爹蹲在牆角，吐掉嘴裏的煙蒂，篤定地說：“他哪會書法？我倆初中同班，當年他的字是全班最差的，歪歪扭扭跟爬蟲子似的。”旁邊年輕的華伢子不服氣：“人是會變的！當了這麼多年局長，見多識廣，字肯定練出來了！”眾人爭不出個結果，目光反倒更熱切了，都想親眼看看這“局長級”的書法到底啥模樣。

仇恒不慌不忙，找來一張四方木桌，就近在牆角撿了兩塊紅磚當鎮紙。他將宣紙緩緩鋪開，用紅磚壓實紙的兩角，再倒出墨汁，動作不急不緩，倒真有幾分書法家的派頭。他提起狼毫筆，蘸足了墨，手腕一抖，揮筆一氣呵成，兩個遒勁有力的大字躍然紙上——“同意”。

“好！”不知是誰先喊了一聲，緊接著便是此起彼伏的喝彩，巴掌拍得震天響。這掌聲裏有驚奇，有捧場，也有實打實的讚歎——誰也沒料到，當年寫字歪扭的仇恒，如今竟能寫出這般俐落的字。有人把這一幕拍成抖音發了出去，評論區好評如潮，連幾位本地書法家都留言點贊，說這字“骨力十足，見心性”。

掌聲漸漸平息，鄉親們臉上的笑意也慢慢變成了疑惑。“人家辦婚禮，寫‘同意’倆字，啥意思啊？”“難道仇局長以前是民政局的？可民政局也只管發證，不管賀喜寫這呀？”“是啊，這祝福也太奇怪了吧？”

仇恒聽著眾人的嘀咕，臉上依舊掛著淡淡的笑，沒急著解釋。他換了筆，用上紅墨汁，在“同意”二字的正中間，穩穩當當畫了一個紅彤彤的心形符。筆尖落下時，紅墨暈開一點，像顆跳動的火苗。

他咧嘴一笑，聲音洪亮地對鄉親們說：“大家看清楚嘍！‘同’和‘意’中間加個心，就是同心；夫妻過日子，講究的是恩愛如一，這是心意；一顆心連著兩個字，便是心心相印。這‘同心意’，就是我給肖偉和方玲的新婚祝福，祝他倆往後日子，同心同德，心意相通，和和美美過一輩子！”

話音剛落，人群裏又爆發出一陣更熱烈的掌聲。柳五爹擠到前頭，佈滿皺紋的手顫巍巍地朝仇恒豎起大拇指，眼裏滿是敬佩：“老同學，你這幹部沒白當，肚子裏有墨水，這祝福很實在，這字寫得棒棒的！”

華伢子又跟柳五爹唱起了反調，不管不顧地嚷嚷：“凡當過法人代表的，能寫好‘同意’兩字說明不了什麼，要是能將別的字寫好，那才是真實力。”

在場的鄉親聽得一愣，忙抬眼向仇恒看去。可哪還有仇恒的身影啊，他竟然腳底抹油，溜了。