同性情侶「分手爆炸」匿名控「跟女軍官寢室內XX」下秒一通電話戳破謊言

社會中心／洪正達報導

劉女否認PO文爆料魏女性隱私，但當檢察事務官撥出電話時，劉女手機當場響起，戳破她的謊言。（示意圖／Unsplash）

台南劉姓女子與魏姓女子原本是一位同性情侶，2人因故分手後引起劉女不滿，於是在臉書公開社團匿名公開魏女個資，並指出對方與同寢室的已婚女官兵將寢室當「炮房」，魏女不滿提告，但劉女庭審時卻又說不認識魏女，豈料檢察事務官立刻撥打號碼後，劉女的手機立即響起當場戳破謊言，案經台南地院審理後依涉犯個資法判處5個月徒刑，可易科罰金。

判決指出，劉女與魏女在2024年間分手，於是在臉書社團「靠北長官」連發7篇匿名文章，公布魏女照片軍種等個資，但不久後又PO文改口，表示魏女向她求情，如果魏女不還錢就會再次爆料，但魏女早已前往警三分局報案；後續劉女發出多次訊息要求魏女盡快還錢都被無視。

廣告 廣告

雖然劉女PO文時間與訊息傳送時間相符，可以認定是她所為，但劉女後續在偵查階段時都否認犯案，多次表示自己不認識也未見過魏女，只不過魏女在開庭時當眾說出劉女手機號碼，檢察事務官立即撥打後，劉女手機果然響起來，當眾戳破她謊言，但劉女還是再次否認，合議庭已不在採信她的說詞。

法官認為，劉女涉犯個資法、誹謗等罪嫌並多次發文揭露被害人個資及性隱私，因此依個資法判處5月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

高雄男子「多天沒上班」破門後警方嘆氣了…情侶1死1命危 送醫搶救中

過期2年改標繼續賣！9000片「殭屍豬排」流入市面 黑心負責人慘了

高雄女消防隊借廁所…16週胎兒「意外小產」明顯死亡 警方深入調查中

誰會相信？一個褲子脫一半、一個剩內褲 丈夫竟鬼擋牆 「剛剛在掃地」

