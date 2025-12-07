同性親密關係暴力案 5年翻倍

衛福部最新統計，我國同性親密關係暴力被害人數5年翻倍。圖為2025年台灣同志遊行。（本報資料照片）

我國同性親密關係暴力被害人數5年翻倍，專家指出，同性親密關係暴力被害人求助常須背負「出櫃」風險，隨著社會風氣改變，愈來愈多人不再噤聲是好事。不過，男性同志對外求助包袱較重，仍受性別刻板印象影響。

衛福部最新統計，民國113年通報同性親密關係暴力被害人數為1661人，相較109年857人翻倍成長，其中女性1106人、男性553人。衛福部保護司副司長郭彩榕說明，隨著民眾防暴意識提高，不論異性或同性親密關係暴力，通報件數與人數都增加。過去被害人常因社會偏見而噤聲，同志族群尤其如此，隨著社會風氣轉變，如今同志受暴更有勇氣求助。

郭彩榕表示，親密關係暴力事件被害人年齡最高峰落在40至49歲、次高為30至39歲，同性被害人年齡則向前一個區間，30至39歲最大宗、24至29歲次之，推測與社會風氣、教育文化有關，年輕族群較勇於說出口。

暨南大學社會政策與社會工作學系教授王珮玲指出，同性遭遇親密關係暴力，求助時必須背負「出櫃」風險，黑數一定存在，但近年求助人數愈來愈多、願意說出口，是好的現象。

郭彩榕指出，整體親密關係暴力案件中，男性被害人約占四分之一，而同性親密關係暴力案件的男性受害人占三分之一，雖高於較異性戀男性，但仍呈「壓抑」現象。

王珮玲說，親密關係暴力包括肢體、精神甚至性暴力。國外研究顯示，同志族群被害男女比並無太大差異，然而傳統上男性求助的包袱更重，不論在異性或同性戀都有此現象，性別角色刻板印象認為男性應勇敢、有淚不輕彈、不能示弱，加上不夠信任求助系統等因素，讓男性較不願說出受暴狀況。

郭彩榕說，親密關係面臨分手時，若有一方不能接受，暴力危險度就上升，尤其當同性伴侶以「出櫃」作為威脅，被害人更面臨求助困境。因此，衛福部已於111年改版危險評估量表，針對同性伴侶提高敏感度，早期發現並通報。