同意了中方要求？日本政府解密6800頁外交檔案 外務省曾「這樣」定位台灣問題

日本外務省12月24日向公眾公開了17冊過去的外交檔案，總頁數超過6,800頁，主要是1994年的日本前首相細川護熙與村山富市執政時期的記錄，但最引人注意的部分之一是，時任日本副首相兼外相的羽田孜，在1994年1月訪華之際，被時任中國外長的錢其琛要求，不允許日本與台灣之間的政要往來。

外交檔案引發關注

日本共同社報導，這批檔案涉及了朝鮮局勢和訪華相關的問題。其中，有關1994年細川護熙訪美時的檔案顯示，推進核開發計畫的朝鮮局，勢成了該次美日首腦會談的主要議題。

此外，檔案還提到：時任副首相兼外相羽田孜訪華時，中方強烈表示不允許日本與台灣之間政要往來的情況、以及美日全面經濟磋商、七國集團（G7）在義大利那不勒斯舉行領導人峰會的相關資料等。

這批檔案也顯示，日本外務省把與台灣的關係視為「一旦處理失誤，就可能動搖日中關係根基的敏感問題」。在日本現任首相高市早苗的涉台國會答辯受到關注的形勢下，這批外交解密檔案，凸顯了日本對待台灣問題的難度之大。

前總統李登輝直到卸任後才有機會訪日，並在日本發表演說。(獨立媒體提供)

中方反對日本閣員訪台

報導稱，這批外交檔案顯示，羽田孜1994年1月訪華之際，錢其琛曾表示不允許日本與台灣之間的政要往來。報導認為，錢其琛可能是考慮到了，當時傳出了時任日本通商產業大臣（即今日的經濟產業大臣舊稱）熊谷弘有意訪台的消息。

檔案顯示，錢其琛要求日本遵守寫明「台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場」的1972年《日中聯合聲明》。

這批解密的外交絕密檔案還顯示，錢其琛明確表示對日本與台灣的民間經濟關係沒有異議，但強調了不允許閣僚等的官方往來。對此羽田孜回答：日本「不會支持『兩個中國』。」隨後時任中國國務院總理李鵬在與羽田孜會談時稱，對於羽田孜重申「一個中國」立場表示讚賞。

此外，1994年3月時任日本首相的細川護熙在訪華之際，李鵬也提及，反對日本與台灣有外交關係和官方關係。

中國前外長錢其琛資料照。（林瑞慶攝）

日本閣員訪台破局

檔案顯示，細川護熙1993年11日以首相身份在美國出席國際會議相關晚餐會時，與台灣高層官員進行了接觸。同年12月，日本通產省（產業省舊稱）的通商政策局長訪台等。中方可能是對日本與台灣斷交之後，就絕跡的「政府間」交流復活的跡象進行了牽制。​

日本外務省中國課當時在為籌備羽田孜訪華製作的材料中強調，「中方擔憂（細川）新政府，或許試圖改變對台政策」，並提醒對於現職閣僚訪台和時任台灣總統李登輝可能訪日的計畫「需要尤其慎重應對」。當時有報導稱，在羽田孜訪華後，熊谷弘的訪台計畫變得無望實現。台灣方面則對此表示了「遺憾」。​

1994年10月時，由於日本負責主辦廣島亞運，李登輝曾受邀出席廣島亞運，但在中方壓力和日本政府的顧忌之下，當時的訪日計畫未能實現。不過，當時行政院副院長徐立德，曾以參加廣島亞運名義訪日，被視為是重要的外交突破。而李登輝則到總統卸任後的2001年，才首度成功訪問日本。​

