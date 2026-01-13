同意小15歲老公花錢解決！蕭淑慎結婚8年 坦言：早就不想給他碰

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年，但近年來老公卻風波不斷，曾傳出涉嫌詐騙、性侵女歌手Rina，當時蕭淑慎也大動作切割老公，強調對方在外的行為、人際關係等一切跟她無關，但也提到兩人婚姻還在。日前蕭淑慎登上薔薔的Podcast節目《薔栗膠》分享自己的婚姻觀，坦言已經不再與老公發生親密關係，更表示自己同意對方花錢解決。

女星蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚8年。（圖／翻攝自梁軒安臉書）

蕭淑慎表示，另一半出軌偷吃對自己而言，「根本不算什麼東西。」一番話讓薔薔聽了忍不住追問她與老公是否為「開放式關係」對此，蕭淑慎否認隨後解釋，「因為我還是比較保守一點。」她認為，既然自己選擇結婚，就會去尊重這段婚姻。

蕭淑慎登上薔薔的Podcast節目《薔栗膠》分享自己的婚姻觀。（圖／翻攝自《薔栗膠》YouTube）

接著，薔薔也好奇詢問，倘若老公真的在外面和別的女生有親密關係，能否接受對方回家後與自己睡在一起，蕭淑慎坦言，雖然自己不知道對方如何，但希望對方不要碰自己，離自己遠一點，更提到與老公很久沒有發生親密關係了，「早就不想給他碰。」但她強調，「我跟他真正會感情不好，都不是因為男女間的問題，我跟他三觀不合、我們的想法差距或是摩擦太大，這樣子的狀態會影響我們兩個人之間的感情。」至於男女間的事情，蕭淑慎直言：「你最好是去花錢就算了。」但她也補充提到，不可以讓人家拍到，否則會讓她覺得丟臉又尷尬。





