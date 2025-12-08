同意放行輝達H200晶片對中出口！川普：條件是政府可分潤25%

輝達（NVIDIA）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間8日表示，輝達（NVIDIA）將被允許向中國及其他地區的「經核准客戶」出口其H200人工智慧晶片，條件是美國政府可獲得25%的分潤。

據《CNBC》報導，川普在社群平台Truth Social上發文寫道，中國國家主席習近平已「正面回應」這項提議。他強調，該政策「將支持美國就業、強化美國製造業，並使美國納稅人受益」。

川普也補充：「商務部正在敲定細節，而同樣的做法也將適用於超微半導體（AMD）、英特爾（Intel）以及其他偉大的美國公司。」

廣告 廣告

今年8月，輝達以及其晶片競爭對手AMD，同意與美國政府分享其中國晶片銷售額的15%。但大約在同一時間，中國據報警告企業不得使用輝達專為中國市場設計的H20人工智慧晶片。據悉，H200的等級高於H20，但仍不是輝達的最高階產品。

8日稍早，因有消息指美國商務部將批准向中國銷售，輝達股價一度上升，但之後回吐部分漲幅。該股在盤後交易中上漲約2%。

輝達1名發言人在給《CNBC》的聲明中表示：「我們對川普總統允許美國晶片產業競爭，以支持高薪工作與美國製造業的決定表示讚賞。向經商務部審核的核准商業客戶提供H200，是1項對美國有利的深思熟慮平衡。」

報導補充，半導體是幾乎所有類型電子產品的關鍵組成，也位於美中人工智慧競爭的核心。此外，晶片也在2大經濟強權間，起伏不定的貿易關係中扮演關鍵角色。

當北京對某些高階晶片製造所需的稀土礦物實施出口管制時，川普政府曾威脅要大幅提高對自中國進口商品的關稅。

根據白宮說法，川普與習近平在10月下旬於南韓會面後，雙方達成初步貿易休戰協議，其中中國承諾停止對美國晶片製造商的「報復性措施」。川普也透露，他在那場會面中曾與習近平討論了輝達晶片的出口問題。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

22歲櫻花妹曬路邊自拍零修圖 被讚超狂身材「一半以上都是腿」

缺德男海洋館內吸菸不甩勸阻 下一秒遭白鯨「神準噴水」懲罰

超冤政三代1／恐怖前夫誹謗他外遇瑜珈女神遭訴 陳立夫之孫怒還原真相