同意賴政府增加上兆國防預算嗎？2萬網友投票「82%反對」

總統賴清德26日宣布，將編列1.25兆元新台幣國防特別預算，引發討論。根據一份網路投票結果顯示，有82%網友反對這項特別預算案，並認為這可能會排擠其他重要政府預算。

賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德26日上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，會後在總統府大禮堂舉行記者會宣布，國防部完成「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」的規劃，預計未來8年投入400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防預算對抗大陸，邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。

《NOWnews今日新聞》今天在YouTube頻道的社群平台上，以「賴政府增加上兆國防預算，請問你同意嗎？」為題，發起網路投票，截至27日晚間10點，共有2萬名網友參與投票。結果顯示，有16%網友表示「同意，保衛台灣的必要支出！」、表示「反對，會排擠其他重要政府預算！」的有82%、沒意見2%。

網友們還留言表示，「欠的飛機先交貨再說啦」、「錢匯過去了東西一直沒來還要你一直持續匯款，然後恐嚇你不匯款會家園不保…這不是跟詐騙集團一模一樣嗎」、「先幫軍人加薪再說」、「重點是錢花了，東西都沒來」。

