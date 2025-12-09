同意輝達H200晶片售中 川普曝條件：美政府分潤25%

2025年12月8日 週一 下午5:00

美國總統川普（Donald Trump）稍早發文透露，美方將允許輝達H200晶片賣給中國，川普表示，這項政策兼顧國家安全及產業利益，不僅能支持美國製造業以及就業，同時也能維持美國在AI的領先地位，而輝達必須將銷售額的25%回饋給美國政府。川普也透露，已經將這項決定通知中國領導人習近平，中方給予「正面回應」。

川普還表示，相同原則將適用於AMD、英特爾及其他美國半導體企業，而受到這項利多消息激勵，輝達股價盤後上漲超過2%。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／馮康蕙

