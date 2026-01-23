同意「自由非免費」 白委：沒拿到東西怎提升國防戰力？

美國在台協會處長谷立言（左2）日前出席「強化國防投資與國家整體發展」座談會。（劉宇捷攝）

美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表態，支持總統賴清德提出的8年1.25兆國防特別條例，接著昨再表示「自由不是免費的」，美國阻止侵略但不獨自承擔。對此民眾黨主席、黨團總召黃國昌23日表示，他也認同谷的說法，但台灣人民花了很多錢去買軍購，但花錢買的東西總應該拿到吧？沒拿到怎麼提升國防戰力？「台灣現在是只要付錢就提升，還是拿到武器才會提升？」

黃國昌表示，對於台美關係的健康以及雙方的文化貿易等各層面的交流，民眾黨對此表達感謝。但台灣是個民主法治的國家，必須要尊重機制的運作，美國是個傳統老牌的民主國家，應該是能非常了解這件事情。

面對可能是美方暗示會期內預算與特別條例要過的壓力，黃國昌直言，民眾黨立法院黨團可以很清楚跟大家講，完全不會有任何壓力，他去華府一趟回來都沒有壓力了，怎麼可能因為這樣就會有任何壓力？黃強調，民眾黨負責任的對象是台灣人民以及人民最大的利益。

黃國昌說，谷立言「自由不是免費的」說法當然沒有錯，但台灣人民花了很多錢去買軍購，「花錢買的東西總該拿到吧？沒拿到怎麼提升國防戰力？」黃強調，難不成現在台灣是只要付錢，國防就會升級，還是要拿到武器，國防才會升級？

至於針對下周民眾黨團預計提出黨團版本的軍購特別條例，黃國昌說，本來就有黨團版，這禮拜週末還會再進行一次內部諮詢會議，邀請陸海空軍專家共同參與。但時程上會再往後延一下，因為他還在等賴總統公開辯論的回應，如果民眾認為賴清德有道理，表決時民眾黨立委8票全部支持，公開辯論，讓人民一起做公開的裁判。

