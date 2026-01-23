同意AIT谷立言稱「自由不是免費」 黃國昌：但花錢總該拿到武器吧？

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝

針對AIT（美國在台協會）處長谷立言昨表示，「自由不是免費」，美國只能在盟友自助的前提下幫助，並表態支持1.25兆元國防特別預算來實現目標。民眾黨團總召黃國昌今（23日）被問及看法，他表示認同谷立言「自由不是免費」的看法，但花錢買的東西，總應該拿到吧？沒有拿到這些武器，要怎麼提升國防戰力？

行政院秘書長張惇涵上午率中選會7位被提名人拜會民眾黨團，會後，黃國昌、黨團副總召張啓楷、立委麥玉珍、劉書彬接受媒體聯訪。

媒體提問，怎麼看谷立言昨表態支持1.25兆元國防特別預算，並稱「自由不是免費」，民眾黨是否感受到美方催促審特別條例的壓力？另民眾黨下週預計提出黨版的軍購特別條例，來得及在此會期審完嗎？

黃國昌指出，要先表達，民眾黨對長期以來台美關係的健康及對台灣彼此之間在文化、貿易，乃至於各層面上的交流，要表達感謝跟支持。不過，台灣是民主法治的國家，那在民主體制之內，怎麼樣尊重民主國家內部機制的運作，相信美國是傳統老牌的民主國家，對這件事應該非常的了解。

黃國昌直言，所以，民眾黨團會不會有什麼壓力？他可以很清楚地跟大家講，「完全不會有任何的壓力」，他去華府一趟回來都沒壓力了，怎麼可能因為這樣子，就會有任何的壓力？

黃國昌強調，他們負責任的對象是選民、台灣，重點是台灣人民到底怎麼想，台灣人民最大的利益。

黃國昌提到，至於谷立言說「自由不是免費的」，這句話說的當然沒有錯，這也是為什麼台灣人民花這麼多錢買軍購，但台灣同時也要說的是，台灣人民花這麼多錢買軍購，花錢買的東西，「總應該拿到吧？」

黃國昌質疑，沒有拿到這些武器，要怎麼提升國防戰力？所以有個問題，他問非常久，現在是到底台灣只要付錢就好？付完錢就提升台灣的國防戰力？還是要拿到武器，才能提升台灣的國防戰力？

