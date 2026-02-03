同戶多人CO中毒！ 熱水器裝外推陽台.窗戶緊閉惹禍

新北市 / 綜合報導

新北市土城一處老公寓，3日凌晨傳出多人一氧化碳中毒，而事後發現，這戶人家雖然將熱水器裝於陽台，但實際上是陽台外推、對外窗緊閉，且沒有加裝強制排氣管，專家就示警，這樣可能會讓燃燒排放的二氧化碳持續累積，當二氧化碳再被熱水器吸入，就會排出有毒的一氧化碳，若人類處於「超過高濃度」環境，不用3分鐘就可能死亡。

走進事發公寓，其他鄰居的同格局房型，熱水器裝設在密閉陽台，但差別在於，有沒有上面這根，強制排氣白鐵管，因為這可是保命關鍵。實際檢視，事發當下的民宅陽台不只沒有強制排氣管，上方還掛了不少晾曬衣物，且這裡看似是陽台，但其實已經被外推加裝對外窗戶，事發當下窗戶更是關緊緊，整個空間形同密閉。

水電行業者周盟傑說：「(二氧化碳)累積在陽台，又回吸，又回吸二氧化碳，然後再燃燒，就變成一氧化碳。」一氧化碳無色無味無臭，是因為燃燒不完全，產生的有毒氣體，人體吸入會頭痛、噁心、暈眩、昏迷，若處於高濃度一氧化碳環境，6400ppm 10-15分鐘可能昏迷死亡，若是12800ppm，最多只要3分鐘就可能死亡。

而多年前法規不完善，許多民眾誤以為熱水器，只要裝在室外就不用擔心，卻不知道隱藏的致命危機，根據消防署資料，歷年來一氧化碳中毒案例，超過8成都是因為不通風，或將熱水器裝在室內，10%雖然將熱水器裝於戶外，但可能在陽台曬衣，沒加裝強制排氣或使用錯誤管線，都有可能造成危險。

水電行業者周盟傑說：「露台就是上面沒有遮蔽，沒有蓋著，那種才可以用屋外型，那我覺得是上面有遮蔽的話，你(排出)的氣就散不開來，那種環境就應該要裝，強制排氣的。」

一氧化碳中毒，好發於不通風陽台，去(2025)年就有5人因此喪命，今(2026)年已經有25人送醫，民眾有空可以檢查，自家熱水器裝設是否合格，避免發生憾事。

