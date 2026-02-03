同戶接連出事！土城一家7口「一氧化碳中毒」昨才傳女童離奇身亡

新北市土城區今(3)日凌晨發生一起一家7口集體一氧化碳中毒事件。 圖：翻攝自臉書記者爆料網

[Newtalk新聞] 新北市土城區今(3)日凌晨發生一起一家7口一氧化碳中毒事件，7人緊急送醫後皆意識清楚，並無大礙。然而巧合的是該住戶前一日下午才傳出有11歲女童離奇身亡，今日檢警將會同法醫相驗釐清。

土城區延和路巷內的一處公寓民宅，今日凌晨發生一氧化碳中毒事件。消防單位於凌晨4時許接獲報案，發現多名住戶出現頭暈等不適症狀，隨即將7人送醫救治，所幸送醫後皆意識清楚，暫無生命危險。然而巧合的是，該住戶前一日下午才傳出一起女童猝死案件。警方指出，2日下午約3時許，家屬發現一名年僅11歲的女童在房間內睡覺時叫喚不醒，緊急報案求助，救護人員到場時，女童已無呼吸心跳，並出現屍斑，已明顯死亡。

警消調查指出，該戶人家居住於5、6樓頂樓加蓋，現場熱水器設置於5樓後陽台，疑因通風不良，導致一氧化碳累積釀禍。3日凌晨送醫的7人，包括30多歲母親、未滿5歲的3名子女、10多歲姪女，以及2名女性親屬，其中部分人出現頭暈不適，其餘人意識清醒，皆預防性送醫觀察。

由於同一地點短時間內接連發生女童死亡與一氧化碳中毒事件，事件是否有所關聯，引發外界關注。至於女童死因檢警今日將會同法醫進一步相驗釐清。

