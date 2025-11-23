同搭藍皮解憂號 卓榮泰、張善政爆共同點「阿公都是台鐵站長」

卓榮泰、張善政一起出席富岡鐵道藝術生活節開幕。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今日下午與行政院長卓榮泰，從台鐵桃園站搭藍皮解憂號前往富岡站，參加富岡鐵道藝術生活節開幕活動。張善政是鐵道迷，致詞時透露兒時搭火車到台南外婆家，會盡量坐第一列車廂第一排，「因為我想聽火車柴油引擎的呼嘯聲，很有味道」，當時從台北坐到新營，一路吹風吹到新營，雖然臉上都是土，但是樂此不疲。

富岡鐵道藝術生活節吸引許多遊客、鐵道迷到富岡站。記者鄭國樑／攝影

張善政在台上跟台下的卓榮泰、行政院發言人李慧芝、交通部政務次長伍勝園、台鐵總經理馮輝昇、立委凃權吉與多位議員、里長和其他來賓、民眾分享這段故事的以後，還笑著跟文化局長邱正生說「記得明年再辦（鐵道節）的時候 ，要把我放在第一排，而且不要跟我講話，我要聽火車的聲音」，引來台下一片笑聲。

廣告 廣告

張善政還說在現場，他算得上數一數二的資深鐵道迷（活動吸引有許多鐵道迷到場），他的祖父曾擔任台鐵台北站站長，台北站站長室到現在還有他祖父的名字，他的祖父擔任過台鐵許多職務，他還沒上小學的時候，祖父就帶著他到處南北搭火車跟著，所以他還不到6歲就已經是鐵道迷，到現在「沒有多少年、沒有多少年」，兩句話又引來台下會心大笑，張善政也笑得開懷接著說「但是很資深了」。

張善政說，剛才搭藍皮解憂號列車到富岡，一路上列車裡和月台看到許多鐵道迷在拍照，他認為現在鐵道已經成為顯學，感謝台鐵公司還有旅遊社安排一些鐵道旅遊，滿足鐵道迷貼近鐵道及列車的期望，也感謝台鐵公司這次協助富岡鐵道藝術生活節，提供早年的總統花車與柴油車在富岡展示，柴油車是在還沒有俗稱的「白鐵仔」光華號之前，是台鐵從奔馳最快的車，記得是「飛快車」他也坐過很多次。

張善政也肯定文化局能找到經費，讓原本預定兩年舉辦一次的鐵道藝術節，因為民眾反應熱烈，他要求一年辦一次，文化局也做到了。今年富岡鐵道藝術生活節自今日起連續三個周末在富岡熱鬧舉行，今年與台鐵公司合作推出藍皮解憂號體驗與多項經典車輛展出，包括SA32820總統花車，及「藍寶寶」DR系列柴油列車，民眾可搭上列車重溫台灣鐵道懷舊風采。

此外，市府還結合同樣在楊梅區的桃園仙草嘉年華，大片紫色仙草花海綻放，景緻浪漫迷人，歡迎大家把握機會至富岡體驗鐵道藝術的魅力，欣賞仙草花海。

行政院長卓榮泰接著張善政上台致詞，一開始也說出自己和台鐵的情緣，原來他的阿公是台中站長，台下聽了都覺得驚喜，卓榮泰說要對一下雙方族譜，也許兩位長者見過面也不一定，是非常有趣的緣分。

卓榮泰說，今天的活動很特別，通常是主辦單位邀請他，這次是他看到有這活動，他告訴他的辦公室幕僚要來參加這場活動，他成了人家說的「紅關公、白眉毛，沒人請自己來（閩南語）」，他與鐵道的緣分，不只是祖父、父親也在台鐵服務過，如今的台北捷運中山站，是他出生的地方，國中離開這地方前，每天都看到柴油車走來走去，1989年他到台北市議會，他的住家是現在的台北機廠對面，中間只隔著京華城，因為台北機廠遷廠到富岡機廠來，他要來看看他的鄰居有沒有被保管的很好，每一部火車安全運送旅客，車廂、車頭都要靠機廠的同仁們辛苦維護。

卓榮泰表示，車站代表很多文化、故事，中國電視公司全國第二部連續劇「情侶」，民國59年的戲，故事就從車站開始，車站代表緣分的開始、緣分的延伸，還有淡淡的離情，未來每一個車站希望都能發展出鐵道觀光。車站承載城市文化與眾多故事，代表緣分的開始與生命的延伸，期許透過鐵道觀光帶動地方產業升級，並結合台鐵觀光列車，共同打造完整的鐵道體驗，吸引國內外鐵道迷前來臺灣，增進我國觀光量能。

【看原文連結】

更多udn報導

喝了20年看不懂50嵐神秘商標 內行人解答了

台北生活更辛苦？港生體驗後：真的撐不住

床墊睡10年藏千萬隻塵? 專家揭3大健康警訊

美廉社1款米超夯便宜 長輩一吃就指定整袋搬