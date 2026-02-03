同日淚別兩位摯友！陶晶瑩參加完大S雕像揭幕 又接袁惟仁噩耗

演藝圈在2月2日迎來沉重一天，大S（徐熙媛）離世滿一週年之際，藝人陶晶瑩參與金山紀念儀式後，又接獲「小胖老師」袁惟仁病逝消息，悲痛情緒難以承受。

大 S （徐熙媛）離世滿一週年，親朋好友齊聚紀念儀式。（圖／經紀公司 提供）

陶晶瑩2日在臉書發文描述，當天一早從台北前往金山，沿途風雨強烈、海面不平靜，很難想像具俊曄如何每天走過那段「孤獨的千山萬水」。她提到，親友到場為了悼念美麗的大S，也一同見證具俊曄為她設計的銅像揭幕，銅像是一名仰望台北方向的純真少女。

陶晶瑩也在文中寫下現場細節，具俊曄當天穿著的咖啡色大衣，是大S在27年前送的；徐媽媽則分享並「炫耀」大S送的鞋。在風雨落在眾人身上之際，她表示，小S與蔡康永含淚不捨，主持過程也穿插幽默，讓大家感受到思念只會越拉越長。

廣告 廣告

陶晶瑩（右）得知袁惟仁離世忍不住流淚。（圖／中時電子報）

陶晶瑩在臉書提到，儀式後一行人好不容易回到台北，原本打算依照大S想要的氣氛聚餐熱鬧一下，卻在手機收到訊息，得知袁惟仁離世。

她寫道，下午才哭過的雙眼又止不住流淚，並坦言知道對方累了、家人也辛苦，只是曾有一點期盼，以為還能再相聚唱歌、打麻將、互相虧幾句。她也感謝袁惟仁留下動人作品，在《超級星光大道》配合「搭嘴鼓」，以及對創作的堅持。

陶晶瑩同日淚別兩位摯友。（圖／翻攝陶晶瑩 臉書）

貼文引發網友留言，藝人鍾欣凌留言：「都是天使，都來過人間，帶來很多溫暖」，也有人說睡前紅了眼眶，想起當年看《超級星光大道》時她與「小胖老師」鬥嘴的畫面，並留言道別「一路走好」，也有人提到「加油，好嗎！」表達緬懷。

延伸閱讀

沒瘦要賠200萬！印太智庫執行長喊：這局不能輸...1個月「暴瘦11kg」

ASIC挑戰勢頭猛烈 黃仁勳：出貨量不會超過輝達GPU

習近平籲發揮體制優勢「前瞻布局」 推動未來產業發展