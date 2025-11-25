同星協力轉動愛 單車環島抵台南

永福星星幫為「同星協力轉動愛」環島單車隊加油打氣。（永福星星幫提供）

記者陳治交∕台南報導

中華民國自閉症總會舉辦「同星協力轉動愛」自行車環島活動，今年邀請自閉症家庭一同騎上單車，希望在十一天完成單車環島壯舉，體驗不同生命的經驗及挑戰許多的不可能。

第八屆自閉症總會「同星協力轉動愛」環島單車隊於十一月二十二日從台北市出發，共有台北、新北、桃園、 宜蘭等地年紀在十五到三十五歲之間的自閉症生命勇士踏上旅程，二十五日行經南台灣，永福國小邀請熱愛自行車運動的朋友們一同與自閉症小朋友以實際行動，同心協力為台灣轉動出環保和愛。

廣告 廣告

這次自行車環島之旅，打破自閉症者的固執之井，過程中必須面對種種變化，考驗自閉兒的體能以及問題處理能力，但一群人朝夕相處，讓自閉兒學會觀察及交流，增加良性的互動經驗。

中華民國自閉症總會理事長陳惠玲表示，「永福國小星星幫環島單車加油站」是全台星星兒的好朋友，也是連續八屆一直協助總會環島車隊的唯一小學！每次都參與自閉總會自行車車環島的台南市民小文，如今已是長大的「肯納青年」。宜蘭小正靦腆的說「感謝永福星星幫的加油！一定可以完成環島任務。」

「同星協力轉動愛」自行車環島活動，在長達近一千公里的旅途中，過程中不但考驗孩子耐力、毅力及體力，也在考驗家長的耐力，讓家長能看見並肯定孩子的成長，期望自閉症者的能力被社會大眾看見。