同時劈腿2男竟有71歲翁 人妻被誇：「你好強，我軟腳了」

〔記者鮑建信／高雄報導〕經營美容業洪妻接連出軌，甚至同時劈腿2男，其中1人竟高齡71歲，被其夫無意間在手機發現，憤而大怒提告求償，橋頭地院勘驗手機內容，如「你好強，我軟腳了」等鹼濕對話，判決2名小王分別賠償30萬和20萬元遮羞費。

據了解，從事美容美甲店洪姓人妻，結婚10多年，並在2020年間，認識小王甲男後開始交往，並持續以Line對話交往及見面約會，發生多次性行為。

後來，2023年5、6月間，洪婦把手機放在茶几上，被其夫無意間查覺鹼濕對話，得知自己被戴綠帽，更崩潰的是，其妻在同時段，又搞上另名71歲退伍軍人乙男，讓他戴了2頂，憤而要求甲男和乙男分別賠償60萬元和50萬元精神撫慰金。

廣告 廣告

被告甲男指稱，原告洪男提出對話截圖，均非事實，也不知道洪婦已婚，否認侵害配偶權﹔乙男則說，2人只是單純朋友關係，未曾發生過性行為，且他高齡71歲早已無生理上需求，原告求償沒有依據。

橋頭地院開庭調查，勘驗洪妻與甲男和乙男對話內容：「你好強，我軟腳了」、「某某某狂得30分，我高潮了」、「某某某轉音太厲害了，我聽了都排卵/受孕了」、「昨晚我表現的不錯唷」等語，認定確有嘿咻行為，判決甲男和乙男分別給付30萬元和20萬元，仍可上訴。

【看原文連結】

更多自由時報報導

南投角頭「瘋寬」殯儀館後中彈身亡 疑車內持槍自戕

基隆男子頭部中彈倒臥廁所 消防員破門送醫仍不治

央廣官網遭駭放五星旗 「內鬼」工程師起訴求刑3年

央廣前工程師不只駭進官網放中共國旗 還外洩原始程式碼

