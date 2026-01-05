同時未打方向燈又跨雙黃線 騎士挨兩張罰單提告仍敗訴

▲跨越雙黃線。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】蘇姓機車騎士日前行經新北市三重區捷運路與重新路四段路口時，因變換車道時「未使用方向燈」，同時又「跨越雙黃線行駛」，遭警方一次開了兩張違規紅單。駕駛人認為同時間、同地點的違規行為卻被開兩張罰單並不合理，遂提起行政訴訟。

案經法院審理後指出，「未使用方向燈」與「不依規定駛入來車道（跨越雙黃線）」屬於不同構成要件的違規行為，即使發生在同一時間、同一地點，仍應分別舉發處罰，最終判決駕駛人敗訴。

新北市交通事件裁決處統計，因同時違反「未使用方向燈」及「不依規定駛入來車道」的交通違規案件，於去（114）年即達4,851件。裁決處處長李忠台表示，依「道路交通管理處罰條例」及法院實務見解，只要屬於不同違規態樣，並非單一行為，即須依法分別處罰，並不因發生時間與地點相同而合併處罰。

裁決處也提醒用路人，行車時務必依照道路標誌、標線及號誌指示行駛，變換車道前應確實使用方向燈，並遵守車道規範。養成良好的駕駛習慣，不僅能保障自身與其他用路人的行車安全，也能避免因違規而造成不必要的荷包損失。