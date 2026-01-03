同時緊盯朝鮮與中國 駐韓美軍已準備好防制台灣有事

駐韓美軍司令布朗森將軍 圖：翻攝自駐韓美軍司令部的Ｘ

[Newtalk新聞] 駐韓美軍司令布朗森將軍（Xavier Brunson）最近於2025年12月29日，在首爾舉行的美韓聯合司令部論壇上發表講話時表示：「韓國的安全不再局限於朝鮮半島。」《日本經濟新聞》稍早的報導指出，駐韓美軍已做好應對「台灣有事」的準備，同時緊盯朝鮮和中國。

報導指出，駐韓美軍正在將其行動範圍擴大到朝鮮半島以外，以增強應對台灣突發事件的準備。隨著中國加大對台灣的軍事壓力，駐韓美軍將把印太地區納入其行動範圍，從而增強對朝鮮和中國的威懾力。

為應對「台灣有事」做準備，駐韓美軍近期在其網站上發布了一張將韓日台置於中國上方的地圖。據報導，布蘭森將軍已指示內部使用該地圖，以確保軍事行動基於「戰略靈活性」。

地圖顯示了到平壤、北京，以及台北、馬尼拉和海參崴等周邊主要城市的距離；。這體現了駐韓美軍在東亞的戰略優勢。

報導指出，儘管韓國政府認為，「駐韓美軍的主要目的是保衛朝鮮半島」並對將其部署到第三國持謹慎態度，鑑於中國軍力的持續擴張，華府正在評估駐韓美軍的行動範圍。

報導指出，駐韓美軍應對朝鮮和中國的靈活性和準備程度的提高，源自於台灣局勢日益緊張的可能性。

美國國防部在2025年12月23日發布的中國軍事實力年度報告中分析指出，中國軍隊正「持續穩定地」建構一種能夠使其在2027年前入侵台灣的態勢。

約有28,000名美軍駐紮在韓國，其總部位於平澤市的漢弗萊斯營，距離首爾以南約70公里。從地理位置來看，韓國不僅靠近朝鮮，也靠近中國和台灣。

布蘭森指出，韓國的地理位置賦予其「獨特的優勢，北鄰朝鮮，西接中國」。他解釋說：「西部海域對中國北海艦隊構成威懾。」

目前，駐韓美軍（USFK）的大部分兵力集中在漢弗萊斯營地。這使得美軍能夠靈活機動地監控整個東北亞地區。漢弗萊斯營地毗鄰烏山空軍基地和平澤港，在緊急情況下能夠便捷地獲得部隊和物資支援。

它也是向亞洲其他地區部署部隊的中轉基地。平澤港外，黃海沿岸便是山東省青島市，中國航空母艦遼寧號的母港。從地緣政治角度來看，駐韓美軍在平澤的駐紮具有重要的戰略意義。

2013年9月底，駐韓美軍在韓國西部山脈的美軍空軍基地部署了MQ-9「死神」無人機。雖然先前曾臨時部署過該無人機用於訓練，但此次是其首次在韓國永久部署。

除了監視朝鮮的動向外，該無人機還可能用於監視中國在黃海的活動。

美軍尤其關注從沖繩延伸至台灣和菲律賓的「第一島鏈」。近期，中國軍隊在太平洋地區活動頻繁，其活動範圍已超越第一島鏈，涵蓋從小笠原群島延伸至塞班島和關島的第二島鏈。

從中國的角度來看，第一島鍊是其近海的防線。從美國的角度來看，它是一條封鎖線，阻止中國向太平洋擴張。一位駐韓美軍官員強調：「韓國是沿著第一島鏈錨定（中國）船的理想地點（並阻止其進入公海）。」

美國也敦促韓國軍隊擴大在印太地區的角色。布朗森在2025年12月19日接受軍事媒體採訪時強調：「韓國對印太地區的和平至關重要。」

「我們希望看到韓國軍隊更積極地擴大其行動範圍。我們的目標是更積極地參與朝鮮半島以外的事務，並確保有機會參與大規模聯合軍演。」

川普政府已批准韓國建造核子潛艇。一位曾於2025年底訪問韓國的美國海軍高級官員表示：「很自然地，人們會預期韓國會利用核潛艇來威懾中國。」

美國也一直敦促日本加大對東亞安全的貢獻，以減輕自身負擔。作為安全政策指導方針的《國家安全戰略》（NSS）於2013年12月發布，其中將第一島鏈劃定為防線，並呼籲日本增加國防開支。

