同時預訂兩間飯店！張文疑欲挑聖誕節下手 經濟壓力被迫提前行動

張文於北市大同區預訂兩間飯店，疑似欲在聖誕節下手，最終卻礙於經濟壓力提前下手。（圖／翻攝畫面）

張文19日於北捷與中山商圈隨機砍殺，釀成4死11傷慘案。據了解，張文除原本在中正區的租屋處外，也在大同區千慧旅館預定入住，但張文也在大同區預訂另一間紫園飯店，預計將在25日入住，2者間幾乎同時於網路上下訂，其疑似在選定19日或是聖誕節當天行兇，並非策畫第三波獲第四波攻擊行動。

據悉，張文計劃在北市中山區、捷運台北車站與中山百貨進行攻擊行動，其幾乎同時在網路上下訂大同區的千慧旅館與紫園飯店，不過兩者預計入住的時稍有不同，千慧旅館預計入住時間為17日至19日；紫園旅館則為25日至27日。

據了解，張文下訂旅館後均有刷卡，但卻都因餘額不足，因此並未付款成功；而張文最終也選定千慧旅館，並在19日展開犯案行為，並支付現金5700元入住。而張文至今的犯案動機成謎，其疑似欲在聖誕節人潮最多時下手，卻疑似礙於聖誕節前後的飯店費用提高，張文疑似因無力支付，加上附近旅館多半難以預訂，不得以之下被迫將行動提前。

