同時2台公車怎攔？他授「1手勢」司機秒懂！

生活中心／尤乃妍報導

迎面開來兩台公車，卻不知道怎麼樣才能攔到正確的那台？相信許多公車族都曾遇過類似問題，明明想攔後面那台，沒想到第一台卻停下，場面十分尷尬。一位熱心的公車司機在網路上幫大家解答，其實有「專屬手勢」能告知司機！不過他提醒，這個手勢默契恐怕僅限於台中市部分司機，並非官方規定也不適用全台。





兩台公車一起來不知道怎麼攔？台中司機授「1默契」簡單易懂！

公車司機繪製簡易圖示為網友解答，他表示「第一台揮右手，第二台揮左手，通常台中公車司機都看得懂。」（圖／翻攝自Threads@kon.s002)

近日有一名網友於Threads上詢問，當迎面駛來兩輛公車，怎麼樣才能攔下正確的那台。沒想到真的引來公車司機回覆，他繪製簡易圖片解釋，在台中市，部分司機與民眾培養了專屬手勢默契，若是想攔第一台就揮左手，攔第二台則揮右手。不過他不斷強調提醒，這種手勢僅作用於台中市固定公車司機，並非全台統一規定。

兩台公車一起來不知道怎麼攔？台中司機授「1默契」簡單易懂！

網友們紛紛分享自己的「攔公車」技巧。」（圖／翻攝自hipster_of_all_trades)

司機回覆後立馬引發網友廣泛討論，有人驚訝表示「原來有這樣分喔！之前都不知道」、「長知識了，居然有這種辦法」不過也有網友分享「我都眼神堅定的盯著我要搭的車的司機」、「對著第一台的司機比大叉叉，對著第二台的司機比就決定是你了的手勢」還有網友提問「不開玩笑那第三台呢」、「所以第三台的話要舉腳？還是眼神？」司機也熱情回覆，主要還是看公車司機，無論用什麼方式，只要能讓司機感覺到你要搭車，自然就會停下來了。

